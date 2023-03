Da parcheggio a piazza: così l’urbanismo tattico trasforma lo spazio pubblico

1 Marzo 2023

In che modo deve essere distribuito lo spazio pubblico? Piazze o parcheggi? Come trasformare luoghi destinati alla socialità dei cittadini grazie all’urbanismo tattico? Se n’è discusso al Mobilitars 2022, evento realizzato da Bikenomist in collaborazione con il Comune di Reggio Emilia, nella relazione di Riccardo Enei, ricercatore senior per Isinnova, e Alberto Merigo, ingegnere del Comune di Reggio Emilia.

Riccardo Enei ha presentato brevemente l’attività dell’azienda per cui lavora: “Isinnova è un istituto di ricerca privato attivo dal 1971, che negli ultimi anni si occupa di progetti europei su energia e trasporti. Il Progetto Park4SUMP è stato realizzato in collaborazione con il Comune di Reggio Emilia e propone soluzioni innovative per la gestione dei parcheggi e integrazione nei Piani Urbani di Mobilità Sostenibile”.

Enei ha poi precisato che: “Le politiche di gestione della sosta dovrebbero essere considerate meglio di quanto non siano oggi”. Arrivando all’esempio calzante di Friburgo, dove stanno lavorando sui nuovi standard di parcheggio, riducendo lo spazio da destinare alle auto a favore della mobilità sostenibile.

Quanto tempo si impiega per cercare parcheggio? Alla fine dell’anno – ha sottolineato Enei – in molte città, si arriva a un alto monte-ore: per questo è importante una politica di integrazione della sosta con la mobilità.

Reggio Emilia – Piazza Popol Giost, intervento di urbanismo tattico da parcheggio a luogo di socialità

L’intevento dell’ingegner Merigo ha illustrato l’intervento di riqualificazione di una piazza storica di Reggio Emilia che da parcheggio è stata trasformata in luogo di socialità proprio durante la pandemia: “A Reggio Emilia abbiamo realizzato un’azione pilota che si è concentrata sull’innovazione sociale in piazza Popol Giost”. L’amministrazione ha investito in questa zona del centro storico e ha lavorato con la cittadinanza per trasformare il parcheggio in una piazza destinata alla socialità grazie all’urbanismo tattico e coinvolgendo i commercianti e i residenti.