In Alto-Adige una pedalata a un passo dal cielo

28 Luglio 2020

Sei arrivato in Alto-Adige per le tue tanto sospirate vacanze, finalmente puoi stare all’aria aperta e godere di spazi infiniti. Vorresti dedicarti anche alla bicicletta, ma non hai portato con te la tua due ruote, come fare? Puoi noleggiare una bici e seguire l’itinerario qui sotto!

Alto – Adige, Lago di Braies, ©wisthaler.com per FunActive

Il paesaggio unico del Lago di Braies in Val Pusteria è talmente bello da essere diventato il set cinematografico della serie TV “Un passo dal cielo”. Si tratta di un luogo immerso in una natura spettacolare e frequentato da viaggiatori in cerca di relax e contatto con quella stessa natura.

Il lago era già celebre per le sue acque turchine dalle leggere sfumature verde smeraldo e la sua posizione idilliaca in fondo alla Valle di Braies. Il successo della serie ha portato un aumento della quantità di turisti che ogni anno (soprattutto nella stagione estiva) visitano il posto.

Alto – Adige, Lago di Braies, ©wisthaler.com per FunActive

L’escursione Pedalata al Cielo

Per raggiungere questo ambiente incantato senza intaccarlo, non c’è migliore mezzo di una bicicletta. L’escursione che ti proponiamo prevede di percorrere la Val di Braies in maniera autonoma, eco-sostenibile e a contatto con il territorio.

Utilizza il treno per raggiungere la stazione di Villabassa (Niederdorf), dove troverai il noleggio di biciclette di FunActive Tours (in alternativa potrai noleggiare la bici a Dobbiaco). Da qui parti verso la Val di Braies lungo una delle piste ciclabili più belle, tra alberi e prati profumati.

Alto – Adige, Noleggio a Villabassa, ©wisthaler.com per FunActive

Giunto alla frazione di Braies di sotto, dopo una leggera salita, puoi fermarti a San Vito, per ammirare la chiesetta in stile gotico costruita a metà del XIV secolo. È anche il luogo perfetto per una sosta gastronomica per scoprire i sapori del territorio all’agriturismo Eggerhof Speckstube.

Alto – Adige, Chiesetta di San Vito, ©wisthaler.com per FunActive

Rifocillato percorrerai con più energia la salita verso la vetta della Croda del Becco. Ci sei quasi, ancora qualche colpo di pedali e poi ti troverai sulle sponde del Lago di Braies, di un intenso colore blu, circondato da imponenti cime dolomitiche. Un paesaggio mozzafiato, per una gita indimenticabile.

Punti di interesse

▷ Braies di Sotto

▷ Chiesetta di San Vito

▷ Eggerhof Speckstube

L’itinerario in breve

Partenza: Dobbiaco – Villabassa | Arrivo: Lago di Braies

Sviluppo: 24 km (A/R) |Quota partenza: 1.150 mt; arrivo: 1.495 mt | Difficoltà: bassa – media | Durata: 4 ore circa (A/R)

Per organizzarsi

FunActive Tours, tel. 0474 862047, email: info@funactive.rent

Sito: www.funactive.info | www.pedalataalcielo.it

[Contenuto Sponsorizzato]