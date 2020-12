Trenitalia: trasporto delle bici montate su tutti i treni Intercity entro il 2021

2 Dicembre 2020

Si amplia il servizio di trasporto bici a bordo treno e l’annuncio arriva direttamente da Trenitalia: dal 13 dicembre 2020 saranno attivi ulteriori 22 Intercity dotati di spazi per il trasporto delle biciclette montate.

Vi avevamo già anticipato questa novità negli scorsi mesi, quando il servizio è partito in via sperimentale sui primi treni Intercity rivisitati per ospitare soprattutto cicloturisti. I posti attualmente disponibili corrispondono a 6 stalli/ganci per treno, solitamente posizionati nella carrozza 3.

Secondo quanto riportato sul sito di Trenitalia i collegamenti attrezzati per il trasporto delle biciclette montate sono i seguenti:

due IC giornalieri della tratta Roma – Bari (703, 704);

sei IC della tratta Roma – Taranto (701, 707, 700, 702 giornalieri; 705 attivo solo il venerdì; 710 attivo solo la domenica);

due IC giornalieri della tratta Roma – Perugia (546, 531);

quattro IC giornalieri della tratta Roma – Ancona (534, 540, 533, 541);

due IC giornalieri della tratta Roma – Firenze (598, 581);

quattro IC giornalieri della tratta Roma – Trieste (588, 592, 584, 594);

due IC giornalieri della tratta Roma – Ventimiglia (518, 505).

Il trasporto bici è attualmente gratuito ma solo in via promozionale (fino a fine anno, cioè al 31 dicembre 2020) e sarà poi prenotabile sulle piattaforme Trenitalia al costo di € 3,50 a viaggio (quindi pari a quanto si paga attualmente sui Treni Regionali, nelle Regioni dove le bici pagano il supplemento, ndr).

Intanto il revamping dei vecchi treni sprovvisti di stalli per le bici continuerà e secondo le previsioni di Trenitalia entro metà del 2021 tutti i treni Intercity circolanti potranno trasportare biciclette montate: una piccola/grande rivoluzione per il cicloturismo italiano.