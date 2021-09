Italian Bike Festival di Rimini, quarta edizione da record

13 Settembre 2021

Un lungo weekend all’insegna della bici, cominciato venerdì 10 e conclusosi domenica 12 settembre, con oltre 30.000 registrati e 40.000 ingressi totali alla quarta edizione dell’Italian Bike Festival di Rimini. Numeri che confermano il trend di crescita della manifestazione al Parco Fellini e consolidano il rapporto con la città di Rimini e l’Emilia Romagna. E già si guarda all’edizione del 2022, che si terrà dal 9 all’11 settembre.







I numeri della manifestazione

Un’edizione senza precedenti, fin dall’inizio, con un’area espositiva di oltre 50.000 mq e la presenza record di più di 400 aziende. Al termine della tre giorni sono stati più di 30.000 i visitatori registrati, per un totale di presenze che supera quota 40.000. “Nonostante l’obbligo di registrazione e di esibizione del Green Pass all’ingresso, il nostro pubblico non ci ha abbandonato, regalandoci un’edizione indimenticabile del Festival – è il commento degli organizzatori, che hanno aggiunto – Il nostro ringraziamento va innanzitutto a loro, che continuano a dimostrarci affetto infinito e a rendere unica la manifestazione. Tutto questo non sarebbe possibile senza loro e senza il supporto delle aziende e delle istituzioni locali. Il Comune di Rimini, APT Servizi Emilia Romagna e Visit Romagna hanno creduto in Italian Bike Festival quando era solo un sogno, un’idea, ed oggi vivono insieme a noi la straordinaria evoluzione che la manifestazione ha avuto in solo quattro edizioni. Il rapporto stretto con il Comune e il sindaco Gnassi ci ha permesso di lavorare ad una programmazione a lungo termine che continuerà a vedere Rimini come Capitale italiana delle due ruote”.









La Malatestiana e la Cargo Bike Revolution

Molto gettonate anche le attività dell’Extra Festival. Oltre 400 ciclisti hanno scoperto le meraviglie dell’entroterra romagnolo partecipando alla seconda edizione della Malatestiana mentre in 100 si sono dati appuntamento domenica mattina per prender parte alla Cargo Bike Revolution, con l’obiettivo di sensibilizzare l’opinione pubblica nei confronti dell’utilizzo di questo straordinario mezzo nei contesti urbani.

Omar Di Felice alla Malatestiana

La Cargo Bike Revolution

La bicicletta come stile di vita

Un bagno di folla ha accolto i tantissimi ospiti ed atleti che hanno preso parte all’evento: Mario Cipollini, Omar Di Felice, Marco Aurelio Fontana, Justine Mattera, Katia Aere e tanti altri campioni. “Uno dei principali focus di questa edizione è stato quello sulla mobilità urbana e sostenibile – hanno aggiunto gli organizzatori – Non solo Urban Bike ed eBike. A Rimini erano presenti tutte le principali novità di questo mercato: dai monopattini alle bici pieghevoli, passando per le moto elettriche e ogni innovativa soluzioni immaginata per rendere la mobilità dolce sempre più comoda e sicura. Un nuovo concetto di ‘spostamento’ che si sposa alla perfezione con la filosofia della città di Rimini, da sempre particolarmente Bike friendly grazie ad una rete di ciclabili che supera i 100km”.

I workshop di biomeccanica Bikeitalia

Noi di Bikeitalia abbiamo partecipato alla manifestazione come addetti ai lavori, per testare e recensire le molte e interessanti novità del settore (come il nuovissimo gruppo Shimano Dura-Ace R9200) di cui scriveremo prossimamente, ma anche come espositori con un nostro stand dove il nostro direttore della formazione Omar Gatti e il titolare del Bikeitalia Lab di Rimini Alessandro Rovelli hanno tenuto workshop gratuiti di biomeccanica con consigli utili su come regolare bene le tacchette, sui muscoli del ciclista, sulla pressione in sella, sulla scelta della sella giusta, sulla posizione del biker.

Omar Gatti e Alessandro Rovelli allo stand di Bikeitalia presso l’Italian Bike Festival

Appuntamento al 2022

Gli organizzatori dell’Italian Bike Festival di Rimini guardano alla prossima edizione, di cui sono già confermate le date: “Ovviamente non finisce qui. Inizieremo a lavorare da subito alla prossima edizione del Festival. Cercheremo di migliorarci ancora di più e analizzeremo tutti i feedback ricevuti dal pubblico e dalle aziende. L’appuntamento con Italian Bike Festival è per il 2022, sempre al Parco Fellini di Rimini, dal 9 all’11 settembre”.