“Scoprire Cuneo e dintorni in bicicletta”, presentazione dell’ebook con Mario Calabresi

17 Settembre 2021

La Settimana Europea della Mobilità è ricca di eventi in tutta Italia e Cuneo non fa eccezione. Nell’ambito del Cuneo Bike Festival, tra le decine delle iniziative in programma, lunedì 20 settembre alle ore 21 sarà presentato l’ebook “Scoprire Cuneo e dintorni in bicicletta” realizzato da Bikeitalia: un’agile guida in formato elettronico da sfogliare sul computer o consultare sullo smartphone, con itinerari per scoprire il territorio di Cuneo in bicicletta e proposte di escursioni a corto, medio e lungo raggio adatte a tutta la famiglia e a chi pedalando ama godersi il paesaggio. Ma anche a chi non disdegna la fatica e le salite che, volendo, in zona non mancano.

L’ebook sul cicloturismo nel Cuneese

La presentazione dell’ebook – con ingresso gratuito a prenotazione obbligatoria e green pass – si terrà dal vivo presso il Cinema Monviso (in Via XX Settembre 14, Cuneo). Qui gli autori della pubblicazione Pinar Pinzuti e Paolo Pinzuti dialogheranno con il giornalista Mario Calabresi – già direttore del quotidiano “La Repubblica” e fondatore della società di podcast “Chora“, nonché cicloviaggiatore in ebike – e con Valerio Montieri, architetto urbanista esperto in moderazione del traffico.

Cuneo e dintorni in bicicletta

La pubblicazione, a cura di Bikeitalia, è il frutto di un’intensa attività di ricerca e scoperta in bicicletta del territorio di Cuneo e dintorni. L’obiettivo era raccontare e valorizzare il patrimonio naturalistico, artistico, culturale ed enogastronomico. Il Cuneese è in grado di offrire sia percorsi placidi e tranquilli in pianura, sia salite estreme e impegnative.

Pedalando tra storia, natura e cultura

D’altra parte pedalare nel territorio cuneese, tra campi, frutteti e valli alpine, è un ottimo modo per andare alla scoperta del territorio; e di ciò che racconta attraverso la sua storia, la sua cultura e i suoi sapori locali, tra tradizione e innovazione. Al fascino offerto dai numerosi Parchi e Riserve Naturali della zona si unisce l’unicità di quello che il territorio produce, generando ricchezza, identità e bellezza.

Per prenotarsi all’evento

Per poter accedere all’evento di presentazione dell’ebook “Scoprire Cuneo e dintorni in bicicletta” di lunedì 20 settembre alle ore 21 presso il Cinema Monviso di Cuneo è necessario prenotarsi a questo indirizzo: https://ticket01.comune.cuneo.it/application.aspx?id=4878&consultazione=1

[NB: ingresso gratuito con posti limitati fino ad esaurimento delle disponibilità]

Per il programma completo del Cuneo Bike Festival si rimanda a questo link.