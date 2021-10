Le Crocs per bici con lo sgancio rapido

22 Ottobre 2021

Il mondo degli accessori per bicicletta è sempre in fermento: negli anni abbiamo visto davvero di tutto e le Crocs per bici con gli attacchi per pedali Spd rappresentano una novità che ancora deve entrare in commercio ma ha già monopolizzato l’attenzione di tanti siti specializzati e forum di biciclette. Ma come sono nate le Crocs modificate per montare le tacchette a sgancio rapido Spd?

Il marchio Crocs si è affacciato sul mercato nei primi anni del 2000 e negli ultimi 20 anni ha conquistato un pubblico sempre più vasto ed eterogeneo: d’altra parte gli zoccoli di plastica leggeri rappresentano un accessorio che si presta ad essere versatile, un po’ ciabatta un po’ scarpa, adatto alla vita all’aria aperta e resistente alle intemperie. Perché non farne una scarpa (anche) per bici con l’attacco a sgancio rapido?

In realtà la modifica con cui le Crocs possono montare le tacchette Spd viene dall’azienda Valcko Studios del francese Alex Valcko, tre volte campione nazionale di bike polo, che personalizza diversi modelli di scarpe per renderle utilizzabili con i pedali a sgancio rapido (cosa che Adidas ha fatto autonomamente con il suo modello iconico Samba, ndr). In listino ci sono diverse marche, da Vans a Nike, e le Crocs rappresentano l’ultima novità su cui si è cimentato.

Le “Valcko Crocs” sono dotate di una scatola da incasso compatibile con qualsiasi sistema di pedali Spd. Con un gambo per aumentare la rigidità della suola (che, sulle Crocs nella loro forma nativa, è praticamente inesistente).

I sandali nel ciclismo

Come sottolinea il portale Cyclingtips: “C’è stata una sorta di rinascita dei sandali da ciclismo negli ultimi due anni. L’amatissimo Shimano SD-501 Touring Sandal ha ottenuto una riedizione per il 25° anniversario l’anno scorso, mentre Lachlan Morton ha indossato un paio di Birkenstock pesantemente modificate (non clipless) in gran parte della Francia per il suo Alt Tour, raccogliendo migliaia di donazioni per World Bicycle Relief e lasciando respirare i suoi piedi rovinati in questa impresa”.

Fatto sta che poi Morton ha visitato Valcko a Parigi dopo aver completato la sua pedalata di 5.000 km. Qui ha ricevuto quindi un paio di Crocs con le modifiche per gli agganci per bici Spd, da testare. Le Crocs per bici vengono realizzate su ordinazione a Parigi da Valcko: il prezzo non è ancora stato svelato.

Le Crocs per bici saranno l’accessorio mai-più-senza della prossima estate?