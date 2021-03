Adidas lancia Velosamba: scarpe per bici compatibili con tacchette Spd

2 Marzo 2021

Adidas lancia una nuova linea di scarpe per bicicletta e, per farlo, si affida a uno dei suoi modelli più venduto di sempre: nascono così le Velosamba, le sneakers Samba (35 milioni di pezzi venduti nel mondo, ndr) dal sapore vintage diventano a misura di bici grazie all’alloggiamento nella suola compatibile con tacchette a due fori (leggi Spd) e ad altre specifiche pensate per un uso quotidiano in bici, negli allenamenti indoor quanto nelle pedalate in città o nelle uscite più lunghe nel weekend. Il tutto in un’unica scarpa.

Il design è ispirato al modello iconico da calcio Samba ma le Velosamba hanno una tomaia innovativa che le rende adatte a macinare chilometri con il piede attaccato ai pedali e anche versatili nell’uso quotidiano, oltreché alcune peculiarità per la sicurezza come le 3 strisce riflettenti ai lati e l’inserto riflettente sul tallone per essere visibili in condizioni di scarsa illuminazione.

Il segreto delle nuove Adidas Velosamba è nella suola: la piastra interna a lunghezza integrale è rinforzata per avere una pedalata efficiente e una calzata stabile sul tallone, compatibile con tacchette a due fori, ma anche una camminata comoda nell’uso quotidiano. Interessante il fatto che Adidas, nel descriverle, le indichi come adatte agli allenamenti indoor: segno che l’aumento del ciclismo sui rulli ha fatto diventare più interessante questo segmento, anche dal punto di vista commerciale.

In Italia le nuove Adidas Velosamba sono già disponibili sul sito ufficiale e nei negozi fisici della rete vendita a un prezzo di listino di 120 euro e – almeno per il momento – non sono previsti sconti e/o promozioni: “Questo prodotto è disponibile in esclusiva su adidas.it e negli Adidas Store. Questo prodotto è escluso da qualsiasi sconto, offerta o promozione”, si legge sul portale.







Le Adidas Velosamba sono disponibili in 4 colori: giallo (acid yellow), avorio (cream white), nero (core black) e blu (crew navy).