COP26, la marcia in bicicletta per il clima

8 Novembre 2021

Alla COP26 la marcia in bici per il clima. La conferenza delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici è entrata nella seconda settimana di lavori; intanto sabato 6 novembre Glasgow, nonostante la pioggia battente e il vento sferzante, è stata invasa pacificamente da circa un migliaio persone in bicicletta per il Global Day of Action on Climate Justice. Lo slogan “This Machine Fights Climate Change” apriva il corteo di bici e il messaggio, come abbiamo documentato nei giorni scorsi anche su Bikeitalia, è diventato globale grazie ai social e al passaparola.

La pedalata per le strade di Glasgow verso la COP26 – foto di Andy Catlin

Le strade di Glasgow intorno alla sede della COP26 si sono riempite di biciclette: i ciclisti sono arrivati da ventuno punti diversi, anche da parecchio fuori città, pedalando verso il luogo dell’evento.

L’orso polare, simbolo della pedalata verso la COP26 di Glasgow – foto di Iona Shepherd

Le adesioni hanno superato le aspettative degli organizzatori. La marcia in bicicletta per il clima ha visto la partecipazione di persone di tutte le età, a partire dai giovanissimi, nonché di ogni tipo di bici. Il tutto nonostante una giornata caratterizzata da vento, freddo e pioggia.

La marcia in bici per il clima “assedia” la COP26 a Glasgow – foto di Andy Catlin

Gli organizzatori della pedalata commentano così l’iniziativa sul loro portale: “I leader mondiali al vertice potrebbero ignorare il ruolo della bicicletta e dei trasporti sostenibili nella lotta ai cambiamenti climatici, ma quando abbiamo partecipato alla più grande manifestazione di questo secolo per le strade di Glasgow, abbiamo inviato un messaggio che era sicuramente troppo forte per essere ignorato: la bici combatte i cambiamenti climatici!“.