9 Febbraio 2022

Durante la pandemia il settore dell’indoor cycling e l’allenamento interattivo in casa sono cresciuti in modo esponenziale. Ma le recenti notizie relative al crollo in borsa del colosso Peloton Interactive rappresentano più di un campanello di allarme: è scoppiata la bolla dell’indoor cycling?

La forte crescita di Peloton in seguito alla pandemia aveva indotto la società – quotata in borsa – a fare importanti investimenti per espandersi ulteriormente e soddisfare la richiesta di servizi da parte di una clientela ogni giorno più numerosa. Ma guardando le quotazioni dell’ultimo anno si vede come – dopo il picco del 2020 e la tenuta nel primo semestre del 2021 – le azioni abbiano subito un tracollo tornando praticamente al valore di cinque anni fa.

Il crollo in borsa delle azioni di Peloton Interactive da settembre 2021 a febbraio 2022

Il terremoto societario si è tradotto nelle dimissioni del co-fondatore e Ceo John Foley (che al momento rimane direttore esecutivo, ndr) e nel licenziamento di 2.800 dipendenti perché, come sottolinea Forbes “l’azienda di attrezzatura per l’esercizio fisico, che vende cyclette e tapis roulant abbinati ad abbonamenti per l’allenamento a casa, ha beneficiato del boom dell’interesse per il settore all’inizio della pandemia, quando le vendite sono cresciute del 250% in un trimestre. Ma come molte altre aziende la cui popolarità è esplosa con la pandemia, anche Peloton ha faticato quando le palestre sono state riaperte”.

Peloton: l’obiettivo è ridurre i costi

Quindi oggi, con la riapertura delle palestre e la possibilità di fare liberamente sport all’aria aperta, Peloton si è ritrovata con un eccesso di offerta in un contesto di drastica diminuzione della domanda: una situazione difficilmente sostenibile dal punto di vista economico, che infatti ha portato immediate conseguenze sia sulla compagine societaria che nel ridimensionamento della forza lavoro. L’obiettivo nel breve periodo è ridurre i costi.

Modello di business e scenario

Come sottolinea il sito specializzato CyclingNews, il modello di business di Peloton basato sulla fiducia degli utenti è stato messo in discussione per un cambio di preferenze dovuto a una mutazione di scenario, che ha cambiato le carte in tavola scombussolando i piani di crescita futuri basati sulle performance incredibili ottenute durante la pandemia: “I consumatori sono volubili quando si tratta di attrezzature per il fitness. È iniziata la stanchezza pandemica, i consumatori sono meno interessati agli allenamenti a casa, più disposti a prendere parte ad attività che li mettono in contatto con altre persone e molti hanno semplicemente abbandonato gli allenamenti”.

L’indoor cycling – che negli ultimi anni è diventato sempre più realistico ed interattivo – sta andando incontro a un ridimensionamento su scala globale o la questione Peloton riguarda soltanto un’azienda cresciuta troppo in fretta durante la pandemia?