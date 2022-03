Paola Gianotti dona alberi e continua a pedalare verso Milano - Bikeitalia.it

4 Marzo 2022

Prosegue il viaggio da Stoccolma a Milano di Paola Gianotti, l’ultracyclist piemontese, che in occasione dell’edizione 2022 di M’illumino di Meno sta collegando a pedali l’Europa da Nord a Sud donando lungo il percorso alberi da piantare.

Adv



Paola, da sempre in prima linea sui temi della sicurezza stradale e della tutela dell’ambiente, è ormai in viaggio dal 25 febbraio e, dopo aver attraversato le regioni più fredde con temperature non indifferenti, si sta avvicinando all’arrivo, previsto a Milano per venerdì 11 marzo.

2022 chilometri per 2022 alberi da piantare, è questo il motto che spinge l’impresa dall’ultracyclist, che di alberi in questo viaggio ne sta vedendo tanti: dalle stupende foreste svedesi, parzialmente innevate con laghi ghiacciati e iconiche casette rosse ai boschi spogli dell’Europa centrale.

Ciclabili perfette, pulitissime, segnaletica dedicata a chi si muove in bici e rispetto per i ciclisti sono alcuni tratti che emergono dalla narrazione social dell’avventura di Paola Gianotti.

Dalla Svezia alla Germania, dove si trova in queste ore mentre si avvicina a completare la sua discesa verso sud, Paola ci racconta la qualità del paesaggio attraversato, sempre attento allo spazio destinato a chi si muove in bici, che in certe realtà, come a Copenhagen e Amburgo è ben studiato e sicuro.

Tra una pedalata e l’altra ovviamente ci sono delle soste, come in occasione sesta tappa, da Fehmarn ad Amburgo, 145 km tra le campagne della Germania e lunghe piste ciclabili.

Donazione di alberi a Copenhagen

Le soste sono l’occasione per conoscere il territorio, promuovere gli obiettivi della traversata e donare delle piccole piante. È successo questo a degli italiani che vivono ad Amburgo da decenni e a cui la Gianotti ha donato 3 piantine, un nespolo e due biancospini.

Mentre lasciamo che l’ultracyclist piemontese completi la sua discesa verso Milano vi ricordiamo che Paola sarà presente alla Fiera del Cicloturismo di Milano e che avrà modo di raccontare la sua ultima esperienza nell’area Talks della manifestazione fieristica.

Per ulteriori dettagli sull’evento tutte le informazioni sono sul sito della Fiera del Cicloturismo.

CORSO ONLINE Raggiungi i tuoi obiettivi con Paola Gianotti SCOPRI