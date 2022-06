Fedez in cargo bike con i figli è un manifesto per la mobilità sostenibile - Bikeitalia.it

16 Giugno 2022

Fedez in cargo bike con i figli a Milano: “La vita è fatta da piccoli momenti come questo”. La promozione della mobilità sostenibile può avvenire in tanti modi: veicolare foto e video di una bella pedalata con la prole sui social è uno di questi. E Fedez su Instagram ha raccontato ai suoi 14 milioni di follower quanto sia bello fare un giro in cargo bike con i propri figli, pedalando dal parco sotto casa alle strade del quartiere e anche più in là.

Quello di cui c’è bisogno in Italia – come diceva qualche giorno fa l’ultracyclist Omar Di Felice a Bikeitalia.it a proposito del caso-Ronaldo – è “normalizzare l’uso della bicicletta”: se un personaggio famoso la utilizza e lo comunica alle persone che lo seguono sui suoi canali social l’impatto positivo si moltiplica e sarà d’ispirazione per gli altri che, magari, decideranno di provare anche loro. E, tra questi, c’è chi continuerà a farlo anche dopo: finché non ci provi non sai se quella cosa fa per te. Ma se poi, provandola, ti piace non l’abbandonerai più.

In definitiva quella di Fedez in cargo bike con i bambini è molto più di una semplice pedalata: è un manifesto di promozione della mobilità sostenibile a un pubblico vasto ed eterogeneo che guardando le storie Instagram del proprio beniamino considererà il fatto di utilizzare la cargo bike un qualcosa di normale, anzi desiderabile. Qualcosa che vale più di mille convegni per addetti ai lavori o di campagne di pubblicità progresso ministeriali con poco mordente e zero appeal.

C’è davvero bisogno di normalizzare l’uso della bicicletta in città: certo, se ci fossero più infrastrutture e meno auto in giro sarebbe meglio, ma il cambiamento è a pochi colpi di pedale da noi. “La vita è fatta da piccoli momenti come questo”, per dirla con Fedez. La bicicletta ve ne potrà regalare tanti, ma soprattutto vi darà una sensazione di libertà che non avete mai provato prima. E la regalerà anche ai vostri figli.

Provare, anzi: pedalare per credere.