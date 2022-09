Ciclista pedala fuori dalla ciclabile: la polizia locale approva - Bikeitalia.it

13 Settembre 2022

Un tweet della polizia locale di Granada con la foto di un ciclista che pedala fuori dalla ciclabile è diventato virale su Twitter. L’immagine veicolata sui social mostra una persona in sella alla sua bicicletta che sta percorrendo la strada anziché la corsia ciclabile alla sua destra.

Il messaggio della polizia locale di Granada non è di biasimo per il ciclista ma, anzi, ne approva la condotta:

Il tweet della polizia locale di Granada

¿Por qué va este ciclista por la calzada, existiendo un carril bici?

Pues porque quiere y porque puede.

En las vías urbanas de nuestra ciudad, la ordenanza permite a los ciclistas circular por uno u otro indistintamente. pic.twitter.com/ErEOHAhglW — POLICÍA LOCAL GRANADA (@PoliciaGr) August 30, 2022

Come si legge nel tweet, che ha raccolto quasi 1.000 commenti, per lo più di sostegno (oltreché circa 6.000 mi piace):

“Perché questo ciclista va in strada, quando c’è una pista ciclabile? Perché vuole e perché può. Nelle strade urbane della nostra città, l’ordinanza consente ai ciclisti di circolare indistintamente sull’una o sull’altra”, scrive la polizia locale di Granada nel testo a corredo dell’immagine.

Ciclista che pedala fuori dalla ciclabile

Il dibattito sui social quando si condivide qualcosa di inerente alle ciclabili e agli obblighi del Codice della Strada è sempre molto acceso. Da un lato i sostenitori della mobilità-a-pedali rivendicano la possibilità di occupare la carreggiata, in assenza di ciclabili o in presenza di percorsi per bici poco pratici e mal realizzati; dall’altro una fetta di motorizzati incalliti ritiene (a torto) che la strada sia ad uso e consumo delle quattro ruote e commenta di conseguenza.

In Italia quando è presente una ciclabile in sede propria i ciclisti hanno l’obbligo di utilizzarla. Ma molto spesso chi pedala si trova a doversi destreggiare tra tratti di ciclopedonali sul marciapiede, ciclabili non connesse in rete tra loro (e oggettivamente fatte male) e altri brevi tratti di ciclabili realizzate invece con tutti i crismi.

Fatto sta che il tweet della polizia locale di Granada mostra attenzione per chi pedala. La medesima attenzione contenuta non a caso proprio nel Codice della Strada spagnolo dove vige la regola di lasciare almeno un metro e mezzo di distanza dal ciclista quando lo si sorpassa in auto senza metterlo in pericolo né intralciarlo in alcun modo.