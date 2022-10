La strada è pericolosa, mamma va in bici sul marciapiedi: multa di 30 euro - Bikeitalia.it

4 Ottobre 2022

Una mamma va in bici sul marciapiedi. Lo fa perché il controviale è bloccato da una gru in sosta e non si sente sicura a pedalare sulla carreggiata della circonvallazione in mezzo al traffico. Ha fretta: sono quasi le 14 e vuole tornare a casa dal suo bambino di 8 mesi che ha lasciato per poche ore, quindi sale sul marciapiedi continuando a pedalare ma dopo poco due vigili la fermano e la multano.

Il fatto si è verificato il 14 settembre scorso a Milano, in Viale Beatrice d’Este, una circonvallazione. La segnalazione ci è arrivata direttamente dalla persona multata (di cui Bikeitalia conosce l’identità, ma che chiameremo con il nome di fantasia Anna, ndr), protagonista suo malgrado della vicenda.

Riproduciamo il verbale (con i dati personali oscurati per la privacy, ndr) con cui i vigili hanno multato Anna: 29,40 euro (se pagata entro 5 giorni), altrimenti 42 euro (se pagata entro 60 giorni). I vigili milanesi non hanno voluto sentire ragioni e hanno elevato la contravvenzione a una persona che – per un breve tratto e per l’impossibilità di continuare a pedalare sul controviale bloccato da una gru – ha pedalato sul marciapiedi anziché spostarsi sull’ampia carreggiata della circonvallazione (sprovvista di ciclabile).

Il verbale (con i dati oscurati per la privacy) con cui è stata multata la mamma in bici sul marciapiedi di Viale Beatrice d’Este

In bici sul marciapiedi (per necessità)

Anna sostiene di averlo fatto perché temeva per la sua incolumità, come spiega rispondendo a Bikeitalia: “Ho pensato di prendere il controviale per non essere investita, in quanto in quel tratto le macchine corrono a tutta velocità. C’era una gru che impediva il passaggio: il mio unico pensiero era quello di far presto per tornare dal bambino, per questo sono salita sul marciapiedi solo per non essere arrotata e lì due vigili mi hanno intimato l’alt”.

Le spiegazioni della mamma non sono servite a evitare il verbale con la multa, Anna ricostruendo la dinamica dell’accaduto a Bikeitalia ammette di aver avuto un comportamento poco collaborativo nei confronti dei ghisa con il taccuino delle multe in mano: “Ho avuto un atteggiamento un po’ strafottente, lo riconosco, e loro per tutta risposto mi hanno fatto la multa. Il loro disappunto era nel fatto che non avevo riconosciuto la loro autorità”.

Verbale dei vigili di Milano alla mamma in bici sul marciapiedi in Viale Beatrice d’Este (immagine di repertorio)

I vigili inflessibili con la mamma-ciclista

Dunque, ricapitolando: la neo-mamma che stava pedalando per un breve tratto sul marciapiede – e sostiene di averlo fatto per superare un ostacolo sul controviale e per evitare di spostarsi sulla circonvallazione in balìa del traffico motorizzato – è stata multata dai vigili che non hanno voluto sentire ragioni.

Davanti a un caso del genere ci si chiede se questa stessa inflessibilità dei vigili milanesi sia dedicata ogni giorno a chi parcheggia l’auto in doppia fila (o sulla ciclabile), a chi alla guida di un mezzo a motore supera i limiti di velocità e/o passa col rosso, a chi lascia l’auto in sosta sulle strisce blu senza pagare. E questo non è benaltrismo: la sensazione è che gli utenti più fragili e meno corazzati della strada, quelli appunto in bicicletta, siano anche il bersaglio più facile delle multe, alla minima infrazione. E se provano a spiegare le loro ragioni agli zelanti vigili, magari alzando un po’ la voce per la concitazione, il verbale non glielo toglie nessuno.