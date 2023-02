I ciclisti italiani annunciano la mobilitazione nazionale per la sicurezza stradale

17 Febbraio 2023

Si terrà il 3 giugno 2023 a Roma la più grande manifestazione nazionale per la sicurezza stradale che l’Italia abbia mai vissuto, a comunicarlo sono i rappresentanti di associazioni sportive e della mobilità che al momento hanno richiesto di restare anonime.

“Non possiamo continuare a rischiare la vita sulle nostre strade ogni volta che facciamo sport, che decidiamo di andare al lavoro o una semplice gita fuori porta”, hanno fatto sapere in una nota congiunta inviata alla redazione di Bikeitalia.

La manifestazione sarà quindi il punto di arrivo di un lungo periodo di mobilitazione che passerà anche per l’iniziativa del 26 febbraio prossimo in cui saranno create delle strisce pedonali umane in molte città italiane per mettere in evidenza le difficoltà di tutta l’utenza fragile della strada.

Manifestazione per la sicurezza dei ciclisti [foto di repertorio – Fonte Wikipedia]

La scelta della data non è d’altronde casuale: sabato 3 giugno è il World Bicycle Day, la giornata della bicicletta indetta nel 2018 dalle Nazioni Unite.

La manifestazione, ancora in fase di costruzione e definizione, sembra che partirà da via dei Fori Imperiali a Roma e culminerà a Porta Pia a Roma, dove ha sede il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti di cui si richiede un intervento solerte per porre fine alla strage degli utenti fragili sulle strade.

Che quella del 2023 sarebbe stata una primavera calda per la mobilità a pedali lo si era capito già al momento della discussione della manovra finanziaria lo scorso mese di dicembre, quando la maggioranza ha deciso di cancellare i 94 milioni di euro previsti per la realizzazione di piste ciclabili per gli anni 2023 e 2024.

Oggi sul tavolo, oltre ai finanziamenti, c’è anche il tema della modifica al Codice della Strada e la questione del limite di 30 km/h in città, la crisi del settore bici e l’IVA sulle biciclette, nonché la distanza di sicurezza per il sorpasso delle biciclette e, ancora di più, la mancanza di competenze all’interno dei comuni italiani per la progettazione di infrastrutture per la ciclabilità.

“Il nostro obiettivo è che il 3 giugno 2023 centomila ciclisti portino un dossier di interventi sul tavolo del Ministro dei Trasporti per chiedere interventi urgenti”, fa sapere il gruppo promotore.

A noi non resta altro che bloccare l’agenda e comprare il biglietto del treno per Roma perché tutto lascia sperare che sarà un momento epico e irripetibile.