Weekend Bike & Gourmet Tour: in bici tra le prelibatezze dell’Istria

12 Maggio 2023

L’Istria è una regione di armoniosi contrasti, dove il mare incontra la terra, il passato incontra il presente, e la natura, la cultura e la semplicità incontrano la raffinatezza. È il luogo dove le delizie gastronomiche ed enologiche sorprendono il palato e la vista.

Per scoprire questi ingredienti, è stato organizzato per il dodicesimo anno consecutivo il Weekend Bike & Gourmet Tour. Questo evento ricreativo e gastronomico dura due giorni e si tiene il 20 e 21 maggio prossimi per creare ricordi indimenticabili a ciclisti e buongustai.

Croazia Istria Bike & Gourmet Tour

Se siete appassionati di mare e dei suoi frutti, il percorso Mare è la scelta obbligata. Si parte dalle strade medievali dell’affascinante Rovinj/Rovigno, poi si segue la costa e si raggiungono gli splendidi panorami sul Canale di Leme, uno dei fenomeni naturali più belli e inusuali dell’Istria. Tra gli altri punti di interesse figurano anche la Stancija Meneghetti, tenuta storica che produce vini e oli d’oliva premiati, e il Fort Forno, fortezza del XIX secolo che un tempo sorvegliava e difendeva il porto di Rovinj/Rovigno. Lungo il percorso si fa sosta nei punti gourmet, dove i migliori chef locali preparano prelibatezze di pesce fresco e specialità tradizionali. Il sentiero Mare è lungo complessivamente 62,6 km e copre un dislivello di 509 m.

Croazia Istria Bike & Gourmet Tour

Il percorso Monti stupirà gli amanti della natura e dei suoi sapori. Inizia nel centro di Kanfanar/Canfanaro e conduce i ciclisti nell’entroterra dell’Istria, alla scoperta del ricco patrimonio culturale e naturale istriano. I viaggiatori faranno una sosta a Dvigrad/Duecastelli, città medievale abbandonata a causa della peste e della guerra, poi visiteranno la pittoresca Svetvinčenat/Sanvincenti e si fermeranno ad ammirare la Štrika ferata, roccia unica che ricorda un ferro da calza. Nei punti gourmet vengono servite specialità gastronomiche tipiche dell’entroterra istriano, come tartufi, formaggi, prosciutto crudo e pasta. Il sentiero Monti si estende per 53 km e presenta un dislivello di 561 m.

Organizzazione e modalità di partecipazione

Il Weekend Bike & Gourmet Tour è aperto a tutti i maggiori di 14 anni. Oltre alle mountain bike sono adatte bici elettriche o da trekking. In caso di maltempo, le attività saranno posticipate. La nuova data varrà comunicata sulla pagina internet dell’evento e sui social network al più tardi 3 giorni prima.

Ma come funziona? Sabato 20 maggio si parte alle ore 10:00 nel parcheggio del centro sportivo dell’hotel Eden a Rovinj/Rovigno. Domenica 21 maggio, si parte sempre alle 10:00, ma nel centro di Kanfanar/Canfanaro. Il pacchetto di due giorni per questa esperienza ciclistica e gastronomica costa 75 € a persona, mentre il programma ciclistico di un giorno costa 40 €. È possibile registrarsi via e-mail all’indirizzo [email protected] o il giorno della corsa in bicicletta nel luogo di partenza.

Al Weekend Bike & Gourmet Tour partecipano diverse realtà locali. Le trattorie “Kod Kancelira” di Bale/Valle, “Grimani dvorac” di Svetvinčenat/Sanvincenti, la tenuta della famiglia Marić di Kanfanar/Canfanaro e i ristoranti “Lovor” di Rovinj/Rovigno e “Mirko & Anna” del Canale di Leme. Gli organizzatori e gli iniziatori di questo progetto sono gli enti del turismo della città di Rovinj/Rovigno, dei comuni di Bale/Valle, Svetvinčenat/Sanvincenti e Kanfanar/Canfanaro, l’Associazione degli artigiani della città di Rovinj/Rovigno e Maistra.

Per questo evento sono previsti una guida professionista e un accompagnatore, nonché i pasti e le bevande nelle aree di sosta gourmet. Al termine del giro in bicicletta, ai partecipanti verrà consegnato un delizioso omaggio

Questo weekend rappresenta il connubio ideale tra un viaggio sportivo e un’esperienza gastronomica da vivere in Istria, una regione di bellezze naturali e sapori insuperabili. È il modo per scoprire paesaggi mozzafiato e assaggiare cibo e vino eccellenti che esprimono il cuore della cultura e della cucina istriane. Se invece siete alla ricerca di un’esperienza da vivere in famiglia e alla scoperta della natura, il 27 maggio prende il via Limes e Bike Family Tour, tra Orsera e il Canale di Leme, due delle località più affascinanti dell’Istria.

Per saperne di più sugli eventi, potete vistare la pagina maistra.com o scrivere via e-mail all’indirizzo: [email protected]

[Contenuto realizzato in collaborazione Maistra Destination Development Department]