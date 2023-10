Le novità di Eurobike 2024: tre date da segnare in calendario

La principale fiera di biciclette al mondo si espande a livello globale: Eurobike nel 2024 aggiungerà due nuovi appuntamenti internazionali di avvicinamento all’evento principale che si terrà a Francoforte dal 3 al 7 luglio per la sua trentaduesima edizione.

La società fieristica fairnamic espande dunque il proprio portafoglio globale e guarda verso est: il 28 marzo ci sarà la prima Eurobike a Istanbul, in Turchia; dal 30 aprile al 4 maggio debutterà Asiabike a Jakarta, in Indonesia. Entrambi questi nuovi eventi si svolgeranno in parallelo con appuntamenti di mobilità già consolidati sui rispettivi territori e gli organizzatori puntano a partnership e sinergie per le proprie reti internazionali.

Eurobike 2024 diventa globale

Dopo il cambio di format e il trasferimento di Eurobike nel 2022 – dalla storica sede di Friedrichshafen a Francoforte – nel 2024 la principale fiera mondiale di biciclette compie un ulteriore passo verso l’internazionalizzazione e amplia ulteriormente la sua portata.

“Difficilmente c’è una grande città nel mondo che non si trovi di fronte a sfide massicce in materia di traffico. La domanda di forme di mobilità sostenibile e prodotti innovativi sta crescendo rapidamente. Biciclette, ebike e veicoli leggeri elettrici hanno il potenziale di fornire risposte affidabili alle domande più urgenti sulla mobilità sostenibile in tutto il mondo. Con i nostri nuovi eventi, stiamo soddisfacendo le esigenze degli espositori e del pubblico specializzato in due mercati chiave e futuri altamente popolati per il nostro settore e ci stiamo impegnando a promuovere il ciclismo e la mobilità leggera elettrica come movimenti globali”, ha dichiarato Stefan Reisinger, direttore generale di fairnamic.

Stefan Reisinger, direttore generale di fairnamic

Eurobike 2024, due nuove piazze: Turchia e Indonesia

Per realizzare i nuovi eventi in Turchia e Indonesia, fairnamic GmbH si affida alla rete globale di eventi della Fiera di Francoforte, come già avviene per Eurobike: questa collaborazione si estenderà dunque anche ad altri mercati. Come conferma Reisinger: “Con convinzione e piani a lungo termine, stiamo intraprendendo queste iniziative insieme ai nostri colleghi in Asia e in Turchia per migliorare le prospettive future di questi due mercati chiave in forte crescita. Né in Turchia né nel sud-est asiatico esistono piattaforme fieristiche specifiche per biciclette, biciclette elettriche e mobilità leggera elettrica, e quindi si presenta l’opportunità di sviluppare Eurobike Istanbul e Asiabike Jakarta in futuro insieme e per il settore”.

Eurobike Istanbul | 28 – 31 marzo 2024

La prima edizione di Eurobike Istanbul si terrà presso l’Istanbul Expo Center in concomitanza con Motobike Istanbul. Nel 2023, la 14ª edizione di Motobike Istanbul, organizzata da Messe Frankfurt Istanbul, ha registrato un totale di 126.094 visitatori con la partecipazione di 300 espositori provenienti da 31 paesi. L’offerta spazia dai modelli di motociclette e biciclette all’equipaggiamento, offrendo agli ospiti provenienti da diverse parti della Turchia e dall’estero un’esperienza fieristica completa con spettacoli acrobatici, interviste, presentazioni di prodotti, workshop e programmi di formazione (per ulteriori informazioni sulla manifestazione visitare questo link).

Istanbul è il punto di incontro geopolitico ed economico di tre continenti e la Turchia ha un notevole numero di aziende di produzione e assemblaggio di biciclette, ebike, abbigliamento e accessori. Eurobike Istanbul fornirà in futuro una piattaforma sia per il business-to-business che per un ampio coinvolgimento dei consumatori finali. Il tutto in un mercato che sta diventando sempre più rilevante per l’industria delle biciclette e della mobilità.

Asiabike Jakarta | 30 aprile – 4 maggio 2024

Il luogo dell’edizione inaugurale di Asiabike Jakarta è il Jakarta International Expo Kemayoran (JIE), dove si svolgerà contemporaneamente la terza edizione di Periklindo Electric Vehicle Show (PEVS). Il nuovo evento-satellite di Eurobike è organizzato da Messe Frankfurt Hong Kong, Jiangsu Province Bicycle Company, Indonesian Electric Vehicle Industry Association Periklindo e Dyandra Promosindo. Il portfolio di prodotti della nuova fiera comprende biciclette tradizionali, ebike, monopattini elettrici, motociclette elettriche e tutti gli aspetti correlati della catena di approvvigionamento (per ulteriori informazioni sulla manifestazione visitare questo link).

L’Indonesia, uno dei paesi più popolosi al mondo, rappresenta un mercato futuro assoluto, sia per la vendita di prodotti che per il potenziale nell’ambito dell’approvvigionamento e dei fornitori nel sud-est asiatico. Anche in questo caso, fairnamic, attraverso la rete di partner della Fiera di Francoforte, dispone di una configurazione ideale per ampliare una fiera specifica sulla mobilità elettrica già consolidata come Asiabike Jakarta.

Per maggiori informazioni sugli eventi di Eurobike 2024 si rimanda al sito www.eurobike.com