A Eicma 2023 un’area per testare le ebike

L’Eicma 2023, l’esposizione dedicata al mondo delle due ruote inaugurata oggi presso la Fiera di Milano a Rho con l’apertura alla stampa, da giovedì 9 fino a domenica 12 novembre (nelle date e negli orari di apertura) darà la possibilità al pubblico di accedere all’Area Ebike per poter testare la bici a pedalata assistita di diversi marchi. Questo spazio all’interno dell’evento copre oltre 1500 metri quadrati ed è la naturale estensione dell’Area Y.U.M. (Your Urban Mobility), offrendo agli appassionati la possibilità di scoprire questo segmento in crescita della mobilità urbana.

Dove si trova l’Area Ebike a Eicma 2023

Situata nell’area esterna MotoLive, adiacente al Padiglione 18, l’Area Ebike presenta una pista di test ride che si estende per circa 250 metri. Qui i visitatori possono toccare con mano sperimentare in prima persona le ebike a disposizione per il test, pedalando le ultime novità in questo settore.

Cosa ti aspetta nell’Area Ebike

L’Area Ebike offre una varietà di percorsi progettati per mettere in risalto le caratteristiche peculiari delle ebike. Salite impegnative, salti, gradini, e passaggi tecnici metteranno alla prova le capacità di queste biciclette elettriche, mentre un percorso pianeggiante è adatto a tutti i livelli di abilità. Questo tracciato consentirà al pubblico di divertirsi e di testare in sicurezza il meglio della produzione disponibile sul mercato.

Un’esperienza sicura per tutti

L’accesso all’Area Ebike sarà riservato ai soli maggiorenni, garantendo che solo chi è legalmente autorizzato possa partecipare ai test ride. La pista sarà percorribile senza dover obbligatoriamente affrontare gli ostacoli, permettendo a chiunque di godersi questa esperienza.

Marchi di ebike da testare

A Eicma 2023 tra i marchi presenti nell’Area Ebike che metteranno a disposizione dei visitatori le loro due ruote a pedalata assistita spiccano nomi come Bergamont, Thok, CBT Italia, Ducati, World Dimension, Yamaha, MotorParts, e Cicli Lombardo. Ogni azienda presenterà le sue ultime creazioni, offrendo ai visitatori l’opportunità di vedere da vicino le innovazioni tecnologiche e di testare queste ebike.

La crescita della mobilità elettrica

La presenza dell’Area Ebike all’EICMA sottolinea l’importanza crescente della mobilità elettrica nel settore delle due ruote. Le ebike offrono infatti una soluzione di mobilità sostenibile, ideale per le città alle prese con problemi di traffico e di smog. Inoltre, con i progressi tecnologici costanti, le ebike offrono prestazioni sempre migliori, rendendo questa opzione di trasporto a basso impatto molto attraente per un pubblico sempre più vasto.

Maggiori informazioni e aggiornamenti su Eicma 2023 al sito www.eicma.it