L’ex campione del mondo di ciclismo Rohan Dennis arrestato per la morte della moglie

Il 2023 del mondo della bici si conclude con una brutta notizia che viene dall’Australia: Rohan Dennis, ex campione del mondo di ciclismo, è stato arrestato con l’accusa di “morte per guida pericolosa, imprudente e imprecisa” con l’accusa di aver investito e ucciso sua moglie Melissa Hoskins. Rilasciato su cauzione, Dennis andrà a processo il 13 marzo 2024.

Melissa Hoskins e Rohan Dennis (fonte immagine Instagram)

I fatti

Nella serata del 30 dicembre, poco dopo le 20, l’investimento mortale di Melissa Hoskins è avvenuto nei pressi della nuova casa della famiglia Dennis a Medindie, vicino ad Adelaide: alla guida del van c’era Rohan. Melissa, trasportata in condizioni critiche al Royal Adelaide Hospital è morta successivamente a causa delle gravi ferite riportate.

L’accusato

Rohan Dennis, 33 anni, nella sua carriera ciclistica conta due titoli mondiali nella cronometro individuale e due in quella a squadre, oltre a vittorie in competizioni iconiche come il Giro d’Italia e il Tour de France. La sua carriera è stata coronata da un argento olimpico su pista e due titoli mondiali nell’inseguimento a squadre. A febbraio scorso aveva annunciato il suo ritiro al termine della stagione 2023, corsa con la Jumbo-Visma.

La vittima

Melissa Hoskins, 32 anni, è stata una ciclista di successo, campionessa del mondo nell’inseguimento a squadre nel 2015 e pluricampionessa australiana nella stessa disciplina. Dopo il ritiro agonistico nel maggio 2017, si era sposata con Rohan Dennis, dando poi alla luce due figli.

Gli auguri di Natale

La coppia – come riportano le agenzie – aveva condiviso pubblicamente la gioia della famiglia attraverso una foto su Instagram il giorno di Natale, augurando “Buon Natale dalla nostra famiglia alle vostre”. Questo tragico evento ha scosso la comunità ciclistica e la notizia sta facendo il giro del mondo.