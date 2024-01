Salvini blocca le Città 30. Bologna tira dritto: direttiva inefficace?

Il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini ha firmato la direttiva annunciata contro le Città 30: un atto che di fatto blocca la possibilità di istituire un limite di velocità generalizzato di 30 km/h in città e mira a depotenziare la portata del provvedimento adottato dal Comune di Bologna.

MIT: no al limite generalizzato di 30 km/h in città

Nella direttiva del MIT (scaricabile in versione integrale da questo link), si sottolinea che “l’imposizione generalizzata di limiti di velocità eccessivamente ridotti potrebbe causare intralcio alla circolazione e risultare pregiudizievole sotto il profilo ambientale”. Il Ministero suggerisce che una regolamentazione della circolazione stradale dovrebbe essere mirata e basata sulle caratteristiche specifiche di ogni strada o tratto di strada.

Riduzione della velocità in città solo per giustificati motivi

Il documento ministeriale elenca anche le condizioni che potrebbero giustificare la riduzione del limite di velocità urbano da 50 km/h, come l’assenza di marciapiedi, movimento pedonale intenso, restringimenti delle sezioni stradali, pendenze elevate e altre situazioni particolari. Tuttavia, la direttiva specifica che, all’interno delle zone a velocità limitata, deve essere mantenuta una rete di strade con limite a 50 km/h per garantire i collegamenti tra i punti estremi del perimetro.

Salvini diede 613 mila euro a Bologna per le Zone 30

D’altra parte – come ricordano i dai mass media – era stato proprio il ministro Salvini a stanziare 13 milioni di euro per interventi a favore della sicurezza dei pedoni in 14 grandi Comuni – destinando 613 mila euro a Bologna – e indicando come azione “l’implementazione di Zone 30”, al fine di “mitigare le differenze di velocità esistenti tra pedoni e traffico motorizzato”, come si legge sulla Gazzetta Ufficiale del 9 febbraio 2023.

Deroghe ai 50 km/h solo su aree delimitate

Il MIT insiste sul fatto che le decisioni adottate dagli enti proprietari delle strade devono essere basate su un approccio capillare e prevedere deroghe al limite generale dei 50 km/h solo per aree delimitate. Questo approccio consente di fornire motivazioni valide per una diversa regolamentazione del traffico, a tutela delle esigenze della collettività.

Direttiva inefficace?

Per quanto riguarda l’efficacia di tale direttiva rispetto a quanto fatto da Bologna per implementare la Città 30, il professore di diritto civile Ugo Ruffolo – intervistato dal Corriere di Bologna – ha sottolineato come l’atto firmato dal ministro Salvini non abbia valore retroattivo: “La direttiva del ministero non può avere valore retroattivo, ma se il governo cambia le regole può chiedere a tutti di adeguarsi. Il Comune di Bologna non è lo Stato e a quel punto dovrà farlo”.

Confronto tra Salvini e Lepore: posizioni contrapposte

In un videocollegamento tra il ministro Matteo Salvini e il sindaco di Bologna Matteo Lepore – dopo l’annuncio dello schema di direttiva del MIT sui limiti di velocità che è stata trasmessa anche ad Anci – c’è stato un confronto da cui sono emerse due posizioni contrapposte. Nella nota congiunta degli staff di Salvini e di Lepore si scrive che “è stata l’occasione, in un clima cordiale e costruttivo, per fare il punto della situazione con l’obiettivo di tutelare la sicurezza senza danneggiare gli utenti della strada”.

Le divergenze comunque restano, come si evince da quanto riportato: “Sul punto, Salvini ha ribadito che i 30 all’ora generalizzati non sono coerenti con le indicazioni del Codice della strada e potrebbero causare più problemi che benefici”.

“Il sindaco di Bologna ha avuto modo di illustrare l’impianto del provvedimento adottato a Bologna e gli elementi di coerenza con le norme vigenti e con lo schema di direttiva. Ha ribadito ampia disponibilità al confronto e alla collaborazione”.

In conclusione: “Ministero e Comune si scambieranno i materiali tecnici dei provvedimenti e proseguiranno insieme nel lavoro di monitoraggio”, recita la nota congiunta.

Quale sarà la reale portata della direttiva emanata da Salvini per bloccare le Città 30?

