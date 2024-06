Oscar del Cicloturismo 2024: sul podio Friuli Venezia Giulia, Calabria e Trentino

L’Oscar del Cicloturismo 2024 ha premiato anche quest’anno alcune mete che si sono distinte per la ciclabilità e l’attrattiva turistica dei loro territori. Chi sale sul podio quest’anno?

La Ciclovia Pedemontana del Friuli Venezia Giulia ha conquistato il primo posto, seguita dalla Ciclopedonale della Val di Neto in Calabria e dalla Green Road dei Fiori in Trentino. Ogni percorso premiato si distingue per la sua bellezza paesaggistica, la sostenibilità e l’offerta di servizi ai cicloturisti.

1. And the Oscar goes to… Ciclovia Pedemontana, Friuli Venezia Giulia

Oscar Cicloturismo 2024 Pedemontana FVG3-Cividale del Friuli @Nicola Brollo

La Ciclovia Pedemontana del Friuli Venezia Giulia FVG3 si estende per 180 km, collegando Sacile a Gorizia, futura Capitale Europea della Cultura 2025. Percorrendo questa ciclovia si attraversano le prestigiose zone vitivinicole del Friuli Venezia Giulia, dalle Grave alle DOC Colli Orientali del Friuli e Collio, rinomate per i loro eccellenti vini.

Il percorso inizia appunto a Sacile ed è accessibile a tutti i cicloturisti grazie al poco dislivello, alle piste ciclabili, ai facili sterrati e alle strade a traffico limitato. LA FVG3 fa parte delle dieci le ciclovie regionali del Friuli Venezia Giulia, 5 delle quali percorribili e completamente mappate, corredate da numerose piste ciclabili e strade sterrate, adatte alle diverse bici ed esigenze dei viaggiatori.

2. La Ciclopedonale della Val di Neto, Calabria

Val di Neto | Foto Oscar Italiano del Cicloturismo

La Calabria, culla della Magna Grecia, sta trasformando il suo volto attraverso il turismo sostenibile. Negli ultimi due anni, ha collegato aree naturali come i Parchi Nazionali di Sila, Serre, Aspromonte e Pollino, investendo in servizi per cicloturisti, promuovendo il turismo lento e creando posti di lavoro con corsi di formazione per i residenti.

La Regione, già vincitrice dell’Oscar nel 2021 con la Ciclovia dei Parchi, si ripresenta sul podio con la Ciclopedonale della Val di Neto. Si tratta di un’antica mulattiera di 42 km che corre sull’argine sinistro del fiume Neto, dall’antico sito termale di Bruciarello fino alla sua foce sul Mar Ionio. Un viaggio tra profumi, colori e sapori della Calabria lungo una tratta dedicata esclusivamente a pedoni e ciclisti. La ciclopedonale rappresenta un esempio di turismo responsabile, con infrastrutture eco-compatibili e numerosi servizi per i cicloturisti, come aree fitness e punti di osservazione della natura.

3. Green Road dei Fiori, Trentino

Ciclabile dei Fiori | crediti Apt Campiglio

La Green Road dei Fiori, in Trentino, è un percorso ciclopedonale che collega la Val Rendena alla Valle del Chiese, per un totale di 57 km. Questo itinerario, immerso nel Parco Naturale Adamello-Brenta, è caratterizzato da scenari alpini incantevoli e una ricca varietà floreale, con oltre 600 specie di fiori. Durante la fioritura, il percorso si trasforma in una vera e propria tavolozza di colori, rendendolo un’esperienza visiva straordinaria. La presenza di borghi storici e siti legati alla Grande Guerra arricchisce ulteriormente l’itinerario, che offre anche un servizio navetta per il ritorno, rendendolo accessibile e comodo per tutti i cicloturisti.

Le menzioni speciali degli Oscar del Cicloturismo

Cammino Minerario di Santa Barbara – Ciclovia Planu Sartu

Sono 3 gli itinerari che hanno ricevuto una menzione speciale:

Appennino Bike Tour: La più grande direttrice di mobilità sostenibile del Paese, un percorso di 3100 km che attraversa 14 regioni e 33 province, collegando 300 piccoli comuni.

La più grande direttrice di mobilità sostenibile del Paese, un percorso di 3100 km che attraversa 14 regioni e 33 province, collegando 300 piccoli comuni. Cammino Minerario di Santa Barbara (Sardegna): Un percorso ad anello di oltre 600 km che attraversa aree minerarie storiche, offrendo un’immersione nella storia e nella natura della Sardegna.

Un percorso ad anello di oltre 600 km che attraversa aree minerarie storiche, offrendo un’immersione nella storia e nella natura della Sardegna. La Via Silente (Campania): Un itinerario di circa 600 km nel Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni, noto per la sua bellezza paesaggistica e la quiete che regna lungo il percorso.

Premio Internazionale: Fiandre

Il premio alla destinazione straniera è andato alla Regione belga delle Fiandre, nota per la sua accoglienza ai cicloturisti e per i percorsi che attraversano scenari pittoreschi e culturalmente ricchi.

Ghent, Itinerario Città d’Arte, Fiandre

Giunto alla sua nona edizione, l’Oscar del Cicloturismo non è solo l’occasione di celebrare e promuovere alcuni itinerari ciclabili e ciclovie italiane, ma rappresenta l’opportunità di incoraggiare le amministrazioni pubbliche a investire nel turismo lento. Questo a fronte di studi e analisi numeriche che sostengono e confortano questa direzione, viste anche le cifre emerse dal IV Rapporto ISNART e Legambiente, in collaborazione con Bikenomist, presentato alla Fiera del Cicloturismo 2024.

