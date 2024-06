La Ciclovia dei Parchi della Calabria entra in EuroVelo

La Federazione Italiana Ambiente e Bicicletta (FIAB) ha annunciato la creazione di un Centro di Coordinamento EuroVelo Nazionale (NECC) in Italia, volto a promuovere una gestione strategica e condivisa dei 5000 km di itinerari della rete ciclabile europea che attraversano il Paese. Tra le prime regioni ad aderire al progetto ci sono Emilia-Romagna, Toscana, Abruzzo, Provincia Autonoma di Bolzano e la Calabria che con la Ciclovia dei Parchi è entrata nella rete EuroVelo.

FIAB, che dal 2011 lavora per migliorare la qualità e la capillarità delle infrastrutture ciclabili in Italia, mira a trasformarsi da Coordinatore Nazionale di EuroVelo a Centro di Coordinamento Nazionale. Questo cambiamento permetterà di armonizzare lo sviluppo della rete ciclabile italiana, coinvolgendo attivamente le amministrazioni locali e altri soggetti pubblici e privati.

La Ciclovia dei Parchi della Calabria in EuroVelo 7

FIAB EV7 Ciclovia del Sole / Ciclovia dei Parchi Calabria, Pollino

Un importante traguardo è stato raggiunto proprio nei giorni scorsi con l’inserimento della Ciclovia dei Parchi in Calabria nella rete EuroVelo 7, conosciuta anche come la Ciclovia del Sole, dorsale ciclabile che attraversa l’Europa e collega Capo Nord a Malta. Questo riconoscimento sottolinea l’importanza della Regione Calabria nel contesto delle ciclovie europee, rafforzando ulteriormente l’attrattiva dell’Italia come meta per il cicloturismo.

La rete EuroVelo in Italia

EuroVelo, la rete transnazionale di ciclovie nata nel 1997 per volontà dell’European Cyclists’ Federation (ECF), include 17 itinerari che attraversano vari paesi europei per un totale di 90 mila km. In Italia, quattro di questi percorsi coprono circa 5 mila km, tra cui la EV5-Via Romea Francigena, la EV7-Ciclovia del Sole, la EV8-Ciclovia del Mediterraneo e un tratto della EV9-Baltic-Adriatic.

FIAB EV5 Francigena, Berceto foto di Paola Piacentini

Il crescente interesse per EuroVelo è evidente: l’anno scorso il sito web ha registrato oltre 2,5 milioni di visitatori, con un incremento del 30% rispetto all’anno precedente. L’Italia è il terzo paese più cliccato, dopo Francia e Germania, con un aumento del 79% rispetto al 2022. Questi dati confermano la costante crescita del cicloturismo e il ruolo dell’Italia come polo di attrazione.

Jessica Casagrande, coordinatrice del progetto EuroVelo per ECF, ha sottolineato l’importanza di completare lo sviluppo degli itinerari EuroVelo in Italia, attualmente percorribili in sicurezza solo per il 26%, e di investire nella qualità dei percorsi e dei servizi. Questo obiettivo ambizioso può essere raggiunto solo attraverso una cooperazione attiva tra enti e settori coinvolti.

Sistema italiano delle ciclovie

Riccardo Capecchi, rappresentante del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, ha confermato la coerenza del sistema italiano delle ciclovie con quello di EuroVelo. Il progetto di sviluppo di 20 grandi itinerari ciclabili in Italia, incluso nel Piano Generale della Mobilità Ciclistica del 2022, prevede diverse linee di finanziamento dedicate. Per completare rapidamente la prima parte dei percorsi, è necessario un meccanismo cooperativo tra Regioni e Amministrazioni Locali.

Infine, FIAB ha proposto a ECF il riconoscimento nella rete EuroVelo dell’itinerario da Monaco a Santa Maria di Leuca (EV21), che comprende il collegamento Venezia-Monaco e l’intera Ciclovia Adriatica.