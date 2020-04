Davide Martinelli, il pro dell’Astana che consegna medicine in bici

21 Aprile 2020

La bella storia solidale di Davide Martinelli, giovane ciclista professionista dell’Astana Pro Team, è diventata internazionale: in queste settimane di lockdown per contenere il contagio di Coronavirus in Italia c’è il divieto di allenarsi su strada (e infatti Martinelli si allena in casa, facendo esercizi a corpo libero, con i pesi o pedalando sui rulli).

Il mio allenamento 🏋🏽‍♀️ mattutino in 40” Pubblicato da Davide Martinelli su Lunedì 20 aprile 2020

Ma con la sua bici Martinelli si è messo a disposizione della sua piccola comunità di Lodetto di Rovato (in provincia di Brescia) e consegna le medicine alle persone anziane della sua zona: va in farmacia a ritirare i pacchetti con i medicinali e li porta al cancello o al portone di chi ne ha bisogno pedalando sulle strade di casa.

Lui, classe 1993, lo ha fatto per rendersi utile verso i suoi concittadini più fragili in un momento difficile come questo, come ha raccontato in prima persona sul suo profilo Facebook:

Tutto nasce grazie a un gruppo di ragazzi Lodettesi tra i quali mio cugino Stefano Fogliata, che si è organizzato per la… Pubblicato da Davide Martinelli su Mercoledì 1 aprile 2020

La stampa locale ha riportato nei giorni scorsi la storia che, grazie ai social, ha superato i confini nazionali. Tanto che anche il canale Sports della prestigiosa Associated Press ha pubblicato un servizio corredato da un video per raccontare questa bella storia di solidarietà e speranza: di questi tempi, specie nella Lombardia dove la situazione è ancora grave, gesti come questi fanno bene al cuore.