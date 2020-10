Milano: 7,5 milioni di euro dal Mit per nuovi itinerari urbani ciclabili

12 Ottobre 2020

L’assessore meneghino alla Mobilità Marco Granelli accoglie positivamente la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del provvedimento di finanziamento delle ciclovie urbane, con cui il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti assegna alla città di Milano 7,5 milioni per sviluppare nuovi itinerari urbani ciclabili:

Pubblicato il DM ciclovie urbane: 137 milioni di € per le città per fare ciclabilità veloce. A Milano 7,5 milioni, per… Gepostet von Marco Granelli am Samstag, 10. Oktober 2020

L’assessore Granelli spiega in un post su Facebook: “Da maggio ad oggi abbiamo fatto 35 km, ora con questo DM proseguiremo alla grande per avere meno traffico e meno inquinamento. Grazie alla Ministra Paola De Micheli e ai dirigenti del MIT e della struttura di missione. I comuni potranno realizzare tanti chilometri di itinerari ciclabili per aiutare i cittadini a viaggiare in sicurezza con la bici nelle nostre città. A Milano in Buenos Aires sono 10.000 ogni giorno, in orario di punta al mattino sono lo stesso numero delle auto”.

Queste nuove risorse sbloccate a favore della ciclabilità – 137, 2 milioni di euro in tutta Italia – contribuiranno dunque a far realizzare nuovi chilometri di corsie ciclabili urbane per consentire a un numero sempre maggiore di persone di utilizzare la bici nei propri spostamenti quotidiani.