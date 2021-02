Parigi pianterà 170 mila nuovi alberi. Come? Togliendo posti auto

15 Febbraio 2021

Se i primi 5 anni dell’amministrazione di Anne Hidalgo, sindaca di Parigi rieletta recentemente, si sono focalizzati soprattutto sulla promozione dell’uso della bicicletta, i prossimi 5 sembra che saranno dedicati a mettere a dimora circa 170.000 nuovi alberi in città.

Una promessa non indifferente quella di riempire la città di 170 mila nuove alberature (attenzione si parla specificatamente di alberi, non di generiche “piante” come potrebbero essere arbusti, siepi e fiori… ndr) e per farlo la sindaca Hidalgo non ha paura di andare a togliere qualche abitudine consolidata, come ad esempio la prassi di parcheggiare l’auto in strada.

Come potrebbero cambiare le strade di Parigi

È quasi scontato infatti che per mettere a dimora tutti questi alberi l’amministrazione dovrà ricavare spazi in luoghi che oggi sono deputati ad altro, e le prime aree che cambieranno volto saranno proprio le strade della città.

Del resto la trasformazione verde di Parigi si accompagna con gli interventi portati avanti fino ad ora per agevolare la mobilità ciclistica, e dopo il mega progetto di valorizzazione degli Champs-Élysées, l’onda verde travolgerà tutta la città.

Le motivazioni per cui l’amministrazione ha deciso di puntare sulla creazione di ulteriori spazi verdi sono molteplici e vanno tutte nella direzione di rendere la Capitale della Francia una città resiliente ai cambiamenti climatici e più gradevole per chi la vive, togliendo spazi alle auto parcheggiate in strada, come peraltro sta già facendo Amsterdam.

Il progetto di riqualificazione degli Champs-Élysées

Del resto riducendo gli spazi disponibili per il parcheggio si va gradualmente a incentivare l’uso di mezzi alternativi alle auto.

Parigi non è l'unica città che sta puntando su piani di forestazione urbana, Milano ad esempio ha l'obiettivo di piantare 3 milioni di alberi in tutta l'area metropolitana.