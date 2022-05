Ruote, pneumatici, tubeless e camere d’aria: nuovo corso di meccanica - Bikeitalia.it

16 Maggio 2022

Ruote, pneumatici, tubeless e camere d’aria, un nuovo corso di meccanica Bikeitalia. Realizzato con il supporto tecnico dell’azienda Vittoria abbiamo creato un nuovo corso di formazione in meccanica, pensato per darti tutte le competenze per lavorare con i copertoni, le camere d’aria e le ruote.

Ruote, pneumatici, tubeless e camere d’aria: come funziona?

Il corso ha una durata di 8 ore e si svolge in presenza nella Scuola di Formazione di Bikeitalia, a Sesto San Giovanni (MI). E’ strutturato per offrire una panoramica sulla scelta dei copertoni, sul montaggio e la sostituzione delle camere d’aria, sul montaggio dei copertoni tubeless e sulla manutenzione base delle ruote. È riservato a soli 6 partecipanti per massimizzare l’apprendimento e il supporto offerto a ciascun corsista da parte del relatore.

Il corso è aperto a tutti e non sono necessarie competenze pregresse per la partecipazione.

Com’è strutturato il corso

Il corso è strutturato in una fase di teoria, una di pratica visiva in cui il relatore mostra le operazioni, e una di pratica attiva, in cui i corsisti intervengono sulla bicicletta, sia sulla propria che su materiali, copertoni e ruote messi a disposizione da Bikeitalia.

Ogni corsista deve portare la propria bici, per poter lavorare attivamente sotto la supervisione del relatore, con le attrezzature messe a disposizione.

Programma del corso ruote, pneumatici, tubeless e camere d’aria

Mattina: Copertoni e camere d’aria (il corsista lavora su copertoni messi a disposizione da Bikeitalia)

Caratteristiche dei copertoni per bicicletta

I componenti di un copertone

Le misure dei copertoni

La scelta dei copertoni per bici da corsa, gravel, mtb e bici da città

Sostituzione di una camera d’aria

Montaggio di un copertoncino da corsa

Montaggio di un copertone mtb tubeless

Montaggio di un tubolare (teoria)

Scelta e lavorazione dei cerchi

Pomeriggio: Ruote e mozzi (il corsista lavora su ruote messe a disposizione da Bikeitalia)

Teoria delle ruote;

Sostituzione di un raggio;

Centratura della ruota;

Regolazione dei mozzi;

Calendario del corso

Le prime date per il corso sono:

Sabato 28 Maggio

Mercoledì 8 Giugno

Mercoledì 29 Giugno

Per partecipare clicca sul box sottostante: