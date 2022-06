Mario Tozzi a MobilitARS: "Chiudiamo le strade alle auto" - Bikeitalia.it

6 Giugno 2022

Mario Tozzi – primo ricercatore del CNR, geologo, divulgatore televisivo e presidente del Parco dell’Appia Antica – il 26 maggio scorso ha aperto i lavori della seconda edizione di MobilitARS, organizzato da Bikenomist in collaborazione con il Comune di Reggio Emilia, sul tema della “Città senz’Auto”.

Adv



Ci sono troppe auto

Nel suo intervento Tozzi ha affrontato diversi argomenti, primo tra tutti l’abnorme presenza di automobili in Italia, uno tra i Paesi con il più alto tasso di motorizzazione al mondo, individuando una misura drastica da mettere in pratica quanto prima: “Bisogna scoraggiare il traffico privato motorizzato, ma la volontà di fare questo non c’è”. Lo dimostrano anche i 2 miliardi stanziati dal governo a favore del cosiddetto ecobonus per l’acquisto di nuove auto.

L’Italia è piena di paesini che hanno meno di 5.000 abitanti e molti Comuni Italiani hanno strade con un impianto medievale: “Nei vicoli fatti per i cavalli oggi ci transitano i camion”, ha chiosato Tozzi facendo l’esempio dei quartieri storici di Roma Trastevere e Testaccio, completamente invasi dalle auto. Peraltro c’è chi si lamenta della realizzazione di nuove piste ciclabili perché “rubano posto alle autovetture”, ma è proprio quello devono fare ha spiegato Tozzi: “Tu devi essere così scoraggiato dall’uso dell’autovettura che la lasci a casa e basta”.

Le isole di calore urbane

Come se non bastasse, oltre a occupare con la loro massa un’ampia fetta di spazio pubblico che potrebbe essere destinato alle persone, le automobili in città contribuiscono a formare il fenomeno delle isole di calore. “Lo spostamento del motore endotermico è il meno efficiente del mondo”, visto che solo il 3% del combustibile fossile che lo alimenta si trasforma in movimento, tutto il resto è calore/attrito come precisa Tozzi.

Come si può uscire da questo “groviglio di lamiere delle città” si chiede Tozzi? Innanzitutto c’è da affrontare un problema culturale: la vettura di proprietà è un mito italiano a cui nessuno dagli anni della motorizzazione di massa in poi ha messo un freno. Non esiste una ricetta semplice, la situazione è seria: secondo Tozzi bisogna immaginare una città diversa da quella di oggi e serve un “limite alla libertà individuale di andare dappertutto”.

Impariamo dalla Natura

Tozzi ritiene che accanto agli economisti e agli ingegneri del traffico le città avrebbero bisogno anche di naturalisti, esperti di verde urbano: “La città dev’essere più vivibile e resiliente e dalla Natura abbiamo molto da imparare”.

Tra le soluzioni ipotizzate da Tozzi, se fosse sindaco di Roma, ci sono la rinaturalizzazione della città, un rafforzamento del trasporto pubblico locale anche grazie all’intermodalità bici+treno e, naturalmente, la chiusura delle strade alle auto. A partire dall’Appia Antica: un monumento a cielo aperto che continua ancora oggi a essere una strada di attraversamento. Un vero e proprio scandalo.

Il video integrale dell’intervento di Mario Tozzi al MobilitARS 2022 è presente a questo link: