Valle d'Aosta: percorso ebike al Forte di Bard - Bikeitalia.it

7 Luglio 2022

In Valle d’Aosta, al Forte di Bard, una nuova spettacolare terrazza panoramica e un percorso per ebike con due stazioni di ricarica. Il polo culturale e turistico all’ingresso della Valle d’Aosta si impreziosisce di nuovi spazi: dal 19 giugno 2022 sono infatti aperti al pubblico la Promenade La Corniche e il percorso attrezzato per ebike realizzato nell’ambito del progetto della Ciclovia delle Alpi italo-svizzere.

Adv



I lavori hanno portato alla realizzazione di un nuovo percorso di visita alla fortezza dall’elevato valore geo-ambientale e storico, realizzato a ridosso delle mura del Forte sul lato sud-ovest, in posizione panoramica sulla vallata della Dora Baltea. La Promenade denominata La Corniche, collegata all’itinerario per ebike proveniente dal Borgo, si snoda tra i bastioni e le lamine di roccia viva che si addossano al Forte e alcuni manufatti preesistenti in muratura di pietra, testimonianza di vecchie postazioni militari utilizzate in passato a difesa del sito.

Il percorso turistico per bici elettriche si snoda invece lungo le due strade di salita che dal borgo di Bard raggiungono la fortezza. Sono stati installati due punti di ricarica per bici elettriche dotate di rastrelliere per il ricovero delle biciclette e ciclofficina. La prima stazione di ricarica, facilmente accessibile dal parcheggio e dalla Statale 26, è posizionata ai piedi della rocca nelle vicinanze della partenza del primo ascensore panoramico, la seconda è installata in prossimità della Corniche sul lato sud-ovest dell’Opera Carlo Alberto.

«Con questi interventi finanziati per 470 mila euro, il Forte di Bard intende promuovere un turismo lento ed attento all’ambiente, nel solco delle numerose iniziative di sensibilizzazione avviate in questo ambito negli ultimi anni – commenta la Presidente dell’Associazione Forte di Bard, Ornella Badery -. Con il progetto E-Bike puntiamo ad inserire il Forte di Bard nel percorso turistico-sportivo-ricreativo della ciclovia E-Bike, collegando idealmente i tracciati esistenti e quelli di prossima realizzazione nelle vicinanze, con la sommità delle due strade di arroccamento alla fortezza».

Il progetto E-Bike è stato creato da un gruppo di partner formato da Regione Lombardia, capofila italiano, Ente Regionale di Sviluppo del Luganese, capofila svizzero, Associazione Forte di Bard, Regione Piemonte, Università degli Studi di Milano, Azienda di Promozione Turistica di Livigno, Ersaf Lombardia, Lugano Region e Associazione Polo Poschiavo.

E-Bike è un progetto che punta ad aumentare la presenza di turisti sportivi e sportivi turisti sui sentieri delle Alpi italo-svizzere. Una ciclovia con uno sviluppo complessivo finale sino a 900 km, progettata per l’utilizzo della mountainbike a pedalata assistita, che si snoda dal Forte di Bard, in Valle d’Aosta, attraverso l’area pedemontana piemontese per poi risalire verso il Lago Maggiore.

Da qui prosegue verso la Lombardia o verso l’area ticinese fino al confine italo-svizzero, attraversa la regione luganese, il lago di Lugano, Porto Ceresio e, percorre i sentieri della Valle d’Intelvi, fino al Lago di Como. L’itinerario tocca anche il fiume Adda per risalire le Alpi dalla Val Malenco o in alternativa verso Poschiavo, dall’Alta Valtellina, per raggiungere Livigno e il Parco Nazionale dello Stelvio.

Per maggiori informazioni: https://ebike-alpexperience.eu/it/b/382/fortedibard