Lorenzo Barone si ferma: "Non posso proseguire il viaggio" - Bikeitalia.it

28 Settembre 2022

Trasformiamo l'Italia in un paese ciclabile.

Il cicloviaggiatore Lorenzo Barone, che era partito 221 giorni fa dal Sudafrica per compiere un viaggio di oltre 29.000 chilometri fino allo Stretto di Bering, si ferma: “Non posso proseguire il viaggio”, questo l’incipit del post Facebook con cui comunica ai suoi oltre 141.000 follower lo stop della sua avventura a pedali.

Adv



“Tentare questa avventura è stata la più grande ‘scommessa’ che io abbia mai fatto con me stesso. Ho vissuto un esperienza incredibile e spero un giorno di portare a termine il progetto. Ho pedalato 20,733 km in 221 giorni attraverso 15 paesi superando con determinazione ogni situazione e difficoltà che si è presentata”, prosegue nel suo messaggio Lorenzo.

La situazione geopolitica nell’area russa è un ostacolo insormontabile, come ammette Barone: “Fino a pochi giorni fa ero pronto per rientrare in Russia e terminare il viaggio, purtroppo però la situazione, soprattutto all’interno del paese è peggiorata drasticamente, cambiando i miei piani e ‘obbligandomi’ a fermarmi”.

Lorenzo davanti a quello che sta succedendo a causa della guerra ha deciso di fermarsi: “Negli ultimi giorni mentre pedalavo in Mongolia sono stato avvolto da un’infinità di pensieri. Questo progetto e tutta l’energia che ci ho messo per tentare di realizzarlo non hanno alcun valore di fronte a ciò che sta accadendo negli ultimi mesi. Spero davvero che finisca tutto al più presto, un abbraccio forte a tutti”.

Ulteriori foto del viaggio di Lorenzo Barone su Instagram, GPS ed altro: https://linktr.ee/LorenzoBarone