L’allenamento intelligente del ciclista: serata gratuita

19 Gennaio 2023

L’allenamento intelligente del ciclista. Una serata organizzata dall’Associazione Ciclistica Gessate, in collaborazione con Bikeitalia e con il patrocinio del Comune di Gessate.

Una serata per capire come strutturare l’allenamento intelligente del ciclista tra uscite domenicali, pedalate sui rulli e allenamento della forza per arrivare pronti e in gran forma per la prossima stagione 2023.

Conduce Omar Gatti, biomeccanico e dottore in scienze motorie presso Bikeitalia.

Durante la serata, completamente gratuita, parleremo di questi temi:

Come funziona un ciclista: i sistemi energetici, le calorie, l’uso dei muscoli

i sistemi energetici, le calorie, l’uso dei muscoli Come allenarsi in bicicletta: ottimizzare le uscite su strada e sui rulli

ottimizzare le uscite su strada e sui rulli Allenare la forza: corpo libero, pesi e tutto ciò che serve per diventare più forti

corpo libero, pesi e tutto ciò che serve per diventare più forti Stretching e recupero: ottimizziamo il recupero post pedalata

La serata è gratuita fino a esaurimento posti (massimo 120 partecipanti).

La serata si terrà presso la sala consigliare del comune di Gessate, in Via Badia.

Per iscriversi potete andare a questo link.