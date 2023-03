In bici da Milano a Bologna per arrivare alla Fiera del Cicloturismo

24 Marzo 2023

Una pedalata di 240 chilometri da Milano a Bologna. La partenza è fissata all’alba e l’arrivo in serata, per raggiungere in bici la Fiera del Cicloturismo dell’1 e 2 aprile 2023, in stile randonnée. L’idea è di Alberto Carrara, già relatore dei corsi di meccanica Bikeitalia e oggi titolare della Bottega del Ciclista di Missaglia (in provincia di Lecco): venerdì 31 marzo partirà alle 4:30 dal suo negozio di bici in Brianza per arrivare alle 6:00 al punto di ritrovo ufficiale davanti alla Stazione di Milano Garibaldi. E poi partire alla volta di Bologna.

Adv



Un bicibus a 25 km/h

L’iniziativa è libera e aperta a chi ha voglia di farla. Chi vuole unirsi ad Alberto in questa pedalata tutta d’un fiato attraversando la Pianura Padana potrà farlo con una serie di tappe già individuate lungo il percorso, per creare una sorta di bicibus e arrivare a Bologna con un’andatura media di almeno 23-25 km/h.

Una pedalata di 240 km dall’alba al tramonto

“L’arrivo a Bologna è previsto per le ore 19:00/20:00 di venerdì 31 marzo: non ci sono salite ma i chilometri sono tanti, quindi è richiesto un grado di preparazione medio-alto e bisogna tenere una media di 23-25 km/h per i 240 chilometri che separano Milano da Bologna”, dichiara Alberto a Bikeitalia.

Chiaramente anche la bici deve essere in perfette condizioni meccaniche e chi pedala dovrà portare con sé l’occorrente per eventuali riparazioni in itinere.

In bici da Milano a Bologna per la Fiera del Cicloturismo: l’idea lanciata da Alberto Carrara, partenza alle 6 di mattina da Milano Garibaldi

La partenza è fissata alle 6 di mattina dalla Stazione di Milano Garibaldi, ma se qualcuno parte dalla Brianza e vuole farla in bici può aggregarsi anche prima perché appunto Alberto partirà dal suo negozio alle 4:30. Sarà una pedalata agile dove ognuno sarà responsabile di sé e della sua bici, dei rifornimenti (pranzo/merende/barrette al sacco) lungo la strada: consigliato l’assetto bikepacking e una bici da corsa o una gravel con copertoni stradali, bagaglio essenziale e tanta voglia di pedalare.

Le tappe lungo il percorso

Le tappe individuate lungo il percorso per le soste e per far aggregare altre persone sono queste:

06:00 | Milano Garibaldi

08:30 | Lodi FS ; Viale Dante

; Viale Dante 11:00 | San Nazaro (Piacenza) – attraversamento del Po

(Piacenza) – attraversamento del Po 14:00 | Parma , Ponte Italia

, Ponte Italia 16:00 | Reggio Emilia , Porta San Pietro

, Porta San Pietro 17:30 | Modena , parco Sandro Pertini

, parco Sandro Pertini 20:00 | Bologna, Fiera del Cicloturismo (spazio DumBo)

Come partecipare alla pedalata Milano-Bologna

Per aggregarsi a questa pedalata è possibile contattare direttamente Alberto Carrara al +39 3408991542 per chiedere maggiori informazioni e comunicare quale tratto del percorso si vuole pedalare.

La Fiera del Cicloturismo dell’1 e 2 aprile 2023 a Bologna, presso lo spazio DumBo, è ad ingresso libero previa registrazione.

Per maggiori informazioni: www.fieradelcicloturismo.it