Programma core training per ciclisti: il nostro nuovo piano di allenamento è online

Programma core training per ciclisti: è online e disponibile il nostro nuovo piano di allenamento.

Non sarebbe bellissimo chiudere i nostri giri in bici senza troppa fatica, sapendo di aver spinto al meglio sui pedali e liberi dal mal di schiena? Spesso arriviamo alla fine delle nostre uscite con la schiena dolorante, con la sensazione di non aver spinto a sufficienza o di esserci mossi continuamente sulla sella. In alcuni momenti le fitte alla schiena proseguono anche dopo la pedalata, rovinando la sensazione di benessere e gioia che l’uscita in bici dovrebbe regalarci.

Se ti ritrovi in questa situazione, sappi che non sei da solo. Il 53% di chi si rivolge a noi per una visita biomeccanica riporta il mal di schiena come principale dolore in pedalata.

Il modo migliore per eliminare le cause di questo problema è rinforzare il core, attraverso un percorso di allenamento dedicato.

I vantaggi del programma core training per ciclisti

I vantaggi sono presto detti:

Un core più forte stabilizza la colonna lombare , limitando le sollecitazioni che portano al dolore;

, limitando le sollecitazioni che portano al dolore; Allenare il core migliora anche la postura , in bicicletta e al di fuori da essa;

, in bicicletta e al di fuori da essa; Un core più forte è anche un core più resistente, che si affatica meno e che ti permette di pedalare più a lungo;

che si affatica meno e che ti permette di pedalare più a lungo; Possedere un core funzionale ti rende più stabile in sella, limitando le dispersioni di energia e facendoti spingere al massimo sui pedali.

Hai già provato e non ha funzionato?

Qual è il problema? Se applichiamo l’allenamento tradizionale dei muscoli addominali, quello che ci verrebbe proposto in una qualunque palestra, non avremmo risultati degni di nota. Per quale motivo? Perché il core, in bicicletta, si attiva in modo particolare, che avviene solo durante la pedalata.

Perché il “Programma core training per ciclisti” di Bikeitalia è diverso?

Per questo il nostro programma di allenamento “Core training per ciclisti” è stato strutturato con delle progressioni e degli esercizi specifici per sollecitare gli stessi stimoli che il core di un ciclista deve affrontare quando pedala, massimizzando i risultati con un impegno ridotto di tempo.

Il tutto direttamente da casa, seguendo passo passo le tabelle e le videolezioni sul tuo PC/Smartphone.

Il piano di allenamento del programma core training per ciclisti

Il Programma ha una durata di 10-20 settimane (ci si può allenare 1 o 2 volte a settimana) ed è pensata per partire dalle basi e costruire man mano un corpo forte e potente. La progressione degli esercizi è studiata per essere sempre più simile agli stimoli che si hanno durante la pedalata e portare il core a diventare forte, stabile e resistente alla fatica. Inoltre tutti gli esercizi sono stati scelti per essere specifici per il ciclista e vanno a stimolare capacità che sono presenti nel gesto della pedalata.

All’inizio del corso è previsto un test di valutazione per comprendere il proprio livello e al termine delle lezioni un test di valutazione finale per capire quanto si è migliorati.

La struttura è basata su cicli che comprendono più sedute di allenamento per allenare correttamente il core con la giusta progressione:

Test iniziale

Stabilizzazione neuromuscolare dinamica– 4 lezioni

Isometria – 4 lezioni

Movimento e stabilizzazione – 4 lezioni

Miglioramento della postura – 4 lezioni

Iso-dinamica – 4 Lezioni

Test finale

Le lezioni sono state pensate per essere seguite direttamente da casa: non servono attrezzature professionali, basta uno spazio ridotto e non hai bisogno di avere accesso a una palestra! Ti basta il tuo corpo e un tappetino.

Segui la prima lezione gratis!

Cosa è compreso

Il “programma core training per ciclisti” comprende: