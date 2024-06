Orme Camune Hike & Bike Festival: un weekend dedicato al viaggio lento

Il 29 e 30 giugno 2024, il pittoresco centro storico di Breno in Valle Camonica diventa il palcoscenico della seconda edizione dell’Orme Camune – Hike & Bike Festival. L’evento, organizzato dal Comune di Breno e dalla Comunità Montana di Valle Camonica, celebra il viaggio lento, che sia in bicicletta o a piedi, con una serie di attività per gli appassionati di ciclismo e trekking.

Scoprire Breno durante Orme Camune – Hike & Bike Festival

Situata nella media Valle Camonica a circa 350 metri sopra il livello del mare, Breno è dominata dal suggestivo castello medievale che si erge a 120 metri sopra il paese. Il centro storico è vivace e la piazza General Ronchi è il cuore pulsante del festival. Dal castello, i visitatori possono ammirare il Pizzo Badile Camuno, la montagna sacra per l’antico popolo dei Camuni.

Orme Camune, sup sul Lago Moro

Ci sono diverse modalità per raggiungere Breno e partecipare al festival:

In bici: è possibile unirsi a gruppi di ciclisti partendo da Brescia il 28 giugno o da Bergamo il 29 giugno. Ci sono anche tracce su Komoot per chi preferisce partire da Milano, Bergamo, Brescia o Verona.

è possibile unirsi a gruppi di ciclisti partendo da Brescia il 28 giugno o da Bergamo il 29 giugno. Ci sono anche tracce su Komoot per chi preferisce partire da Milano, Bergamo, Brescia o Verona. In automobile: da Brescia si segue la SP510 fino al Lago d’Iseo e poi la SS42 verso Edolo e Ponte di Legno, con uscita a Cividate Camuno. Da Milano si prende l’A4 verso Venezia uscendo a Bergamo e seguendo la SS42.

da Brescia si segue la SP510 fino al Lago d’Iseo e poi la SS42 verso Edolo e Ponte di Legno, con uscita a Cividate Camuno. Da Milano si prende l’A4 verso Venezia uscendo a Bergamo e seguendo la SS42. In treno: Breno è collegata a Brescia tramite il treno regionale di TreNord, con la possibilità di trasportare biciclette.

Programma di Orme Camune: avventura e condivisione

Il festival offre una varietà di attività per tutti i gusti. Piazza Ronchi si trasforma in un vivace punto d’incontro per ciclisti e camminatori, che possono ritrovarsi per condividere racconti di vecchie e nuove avventure, discutere di viaggi vicini e lontani e pianificare emozionanti trekking futuri.

Crediti: Orme Camune

Il Village: il cuore della manifestazione

Il village è il fulcro della manifestazione, animato da birre artigianali, espositori del mondo outdoor e numerosi viaggiatori pronti a condividere le loro esperienze. Questo spazio diventa un vivace hub di scambio e ispirazione per tutti gli appassionati di viaggi e avventure.

Una notte sotto le stelle

Quando la notte scenderà su Breno, le stelle illumineranno il camp allestito al Castello di Breno. Qui si potrà piantare la tenda e addormentarsi immaginando di essere un cortigiano medievale in viaggio verso nuove avventure. Al risveglio, la fresca brezza del mattino sarà la compagna di una sessione di yoga e risveglio muscolare, preparando corpo e mente per un’altra giornata di esplorazione.

Venerdì 28 giugno 2024

Ore 9:00: Partenza in bici da Brescia (State of Bike) e da Bergamo (Stazione Treni)

Sabato 29 giugno 2024

Ore 9:30: Partenza del Carlo Magno Hiking Tour da Breno a Capo di Ponte , con visita al Parco Nazionale di Arte Rupestre di Naquane (12 km, dislivello 500 m, iscrizione gratuita, costo treno 2€ e ingresso parco 6€)

, con visita al Parco Nazionale di Arte Rupestre di Naquane (12 km, dislivello 500 m, iscrizione gratuita, costo treno 2€ e ingresso parco 6€) Ore 10:00: Partenza del Graffiti Gravel Tour con visita al sito Unesco di Naquane e degustazione presso la Cantina Rocche dei Vignali (40 km, dislivello 600 m, costo 20€)

con visita al sito Unesco di Naquane e degustazione presso la Cantina Rocche dei Vignali (40 km, dislivello 600 m, costo 20€) Ore 17:00: Apertura del Village in piazza Ronchi con esposizioni, avventure di viaggio, degustazioni e musica dal vivo

in piazza Ronchi con esposizioni, avventure di viaggio, degustazioni e musica dal vivo Ore 17:30: Esibizione dei campioni italiani di bike trial

Ore 18:00: Racconto di viaggio dall’Argentina all’Alaska di Katia e Raffaele

di Katia e Raffaele Ore 18:30: Presentazione di Ersilio Ambrosin i

i Ore 19:00: Tavola rotonda sul turismo lento in Camunia con Massimo Maugeri, Francesco Boggi e Mauro Fumagalli

con Massimo Maugeri, Francesco Boggi e Mauro Fumagalli Ore 19:30: Degustazione di formaggi e salumi locali

di formaggi e salumi locali Ore 21:00: Concerto blues con i MudPie

con i MudPie Ore 23:00: Pernottamento in tenda nel castello o in strutture convenzionate

Domenica 30 giugno 2024

Ore 7:00: Risveglio Yoga in Castello

in Castello Ore 8:00: Colazione in piazza

in piazza Ore 9:30: Partenza del Valeriana Hiking Tour lungo il fiume Oglio , con visita al Santuario Romano di Minerva e alla Cantina La Muraca (13 km, dislivello 150 m, costo 10€)

, con visita al Santuario Romano di Minerva e alla Cantina La Muraca (13 km, dislivello 150 m, costo 10€) Ore 10:00: Partenza dell’Alps Beach Gravel Tour verso Bienno e il Lago Moro, con sosta per un bagno e rinfresco (45 km, dislivello 600 m, costo 20€)

verso Bienno e il Lago Moro, con sosta per un bagno e rinfresco (45 km, dislivello 600 m, costo 20€) Ore 12:00: Chiusura del festival con saluti e tuffi a Capo di Lago (Darfo B.T.)

Iscrizioni

Crediti: Orme Camune

L’iscrizione al festival ha un costo di 20€ e include degustazioni, pernottamento in tenda al castello o sconti nelle strutture convenzionate, e una sessione di yoga al risveglio domenica mattina. Le iscrizioni sono disponibili su Eventbrite al seguente link.

Per ulteriori informazioni, è possibile contattare l’ufficio turismo del Comune di Breno tramite email ([email protected]) o telefono (+39 0364 322603).

Il festival si avvale del supporto di Life in Travel e Cammini d’Italia, esperti nel mondo del cicloturismo e dei cammini. Inoltre è stato possibile realizzare l’appuntamento grazie alla passione e all’impegno delle associazioni locali: MTB ValCamonica, MTB Pizzo Badile, K-Pax Cooperativa Sociale Onlus, Amici della Valeriana e Carlo Magno e CAI Cedegolo.

(Articolo in collaborazione con il Comune di Breno)