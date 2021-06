Sondaggio della BMW su Twitter: il monopattino elettrico batte l’auto

15 Giugno 2021

Una notizia curiosa che riguarda BMW, la casa automobilistica tedesca, è indicativa della situazione che sta attraversando il mondo dell’automotive. Un questionario a risposta multipla veicolato sui social mette a nudo le carenze dell’auto per quanto riguarda la percezione della sostenibilità ambientale. Anche da parte del grande pubblico. Il tutto nonostante la pubblicità martellante e pervasiva che induce a considerare l’automobile come uno status symbol. E un bene irrinunciabile nonché – a detta dei costruttori – sempre più rispettoso dell’ambiente.

What do you think is the best way to get around town and still do our part to protect our environments? #WorldEnvironmentDay — BMW (@BMW) June 5, 2021

Proprio mentre era in pieno svolgimento l’evento MiMO Motor Show si è conclusa l’indagine online lanciata dal profilo ufficiale Twitter della BMW, la casa automobilistica tedesca, nella Giornata Mondiale dell’Ambiente. La domanda a risposta multipla, rivolta in prima battuta agli oltre 2,2 milioni di follower dell’account, chiedeva quale fosse il modo migliore di spostarsi in città e di fare a propria parte per proteggere l’ambiente.

BMW superata dai monopattini elettrici

L’87,1% sulle oltre 108 mila risposte pervenute ha scelto il trasporto pubblico: l’opzione “My super sustainable BMW” ha raccolto solo il 5,4% delle risposte, superata anche dai monopattini elettrici (E-scooters 5,9%). Non si tratta ovviamente di un sondaggio statisticamente rilevante, ma questo #epicfail comunicativo è indicativo di un sostanziale disinteresse per il tema. E tra le opzioni di risposta non era presente la bicicletta, altrimenti chissà come sarebbe andata…

La cosa non è passata inosservata e, trattandosi di un sondaggio online in lingua inglese aperto a tutti, si sono moltiplicate anche le risposte direttamente sotto al tweet-boomerang per il colosso dell’automotive teutonico, dove appunto in tantissimi hanno indicato la bicicletta come mezzo perfetto per la città in quanto veloce, sicuro e pulito.

Anche l’Associazione Genitori Antismog, sempre sul pezzo sulle questioni di mobilità legate al tema dell’inquinamento, ha sottolineato questo epic fail comunicativo.

Una cosa è certa: per il prossimo sondaggio sui social la BMW farà molta più attenzione. Non solo alla formulazione della domanda ma anche alle possibili opzioni di risposta. Intanto su Twitter, nel sondaggio della BMW, il monopattino elettrico batte l’auto.