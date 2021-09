Italian Bike Festival: i workshop gratuiti di Bikeitalia

6 Settembre 2021

Workshop gratuiti all’Italian Bike Festival, il festival del mondo bici che si terrà dal 10 al 12 Settembre al Parco Fellini di Rimini.

Noi di Bikeitalia saremo presenti con uno stand, dove terremo dei workshop sulla biomeccanica completamente gratuiti della durata di 20 minuti ciascuno.

I nostri tecnici Omar Gatti (dottore in scienze motorie, biomeccanico e direttore della formazione Bikeitalia) e Alessandro Rovelli (dottore in scienze motorie e titolare del Bikeitalia LAB di Rimini) saranno a disposizione per consigli, domande e dubbi riguardanti il posizionamento in sella.

Per partecipare al Festival è necessario registrarsi a questo link. L’ingresso è gratuito ma è obbligatorio il Green Pass per poter accedere all’area fiera.

Come trovare lo stand Bikeitalia per seguire i workshop gratuiti

Lo stand Bikeitalia si trova all’ingresso del Parco, di fronte alla biglietteria. È il quadratino indicato dalla freccia verde nella mappa qui sopra.

I nostri workshop gratuiti

Regolare bene le tacchette

Sabato 11 Settembre ore 11:00

La regolazione delle tacchette è uno dei punti principali di un corretto posizionamento in sella. In questo workshop parleremo di come identificare le teste metatarsali, come posizionare correttamente le tacchette e come risolvere i fastidiosi problemi ai piedi come formicolii e perdita di sensibilità.

I muscoli del ciclista

Sabato 11 Settembre ore 14:00

Usando l’elettromiografia, uno strumento che consente di valutare come un ciclista usa i muscoli, mostreremo come “funzionano” i muscoli di un ciclista in pedalata, come allenarli correttamente e come regolare la posizione per generare la massima efficienza di pedalata possibile.

La pressione in sella

Sabato 11 Settembre ore 17:00

Parleremo di come il ciclista appoggia in sella e come si deve regolare la sella per risolvere i problemi di addormentamento genitale o dolore ischiatico. Mostreremo poi come funziona il sensore di pressione in sella, strumento che usiamo durante le nostre visite biomeccaniche per valutare la pressione in sella del ciclista.

Scegliere la sella giusta per me

Domenica 12 Settembre ore 12:00

Come si sceglie la sella giusta per un ciclista? Quali sono le misure da valutare? E’ meglio una sella corta o tradizionale? Con buco o senza buco? Durante questo workshop cercheremo di rispondere a tutte le domande su come si sceglie la sella corretta per il ciclista.

La posizione del biker

Domenica 12 Settembre ore 14:00

L’ultimo workshop sarà dedicato alla mtb e al biker, andando a vedere nel dettaglio come eseguire un posizionamento per la mtb in modo da ottimizzare la prestazione del biker che vuole affrontare gare di XC, marathon o divertirsi sui sentieri.