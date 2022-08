Emilia-Romagna, eventi gratuiti Bikeitalia sul corretto posizionamento in sella - Bikeitalia.it

22 Agosto 2022

Eventi gratuiti Bikeitalia: due serate informative gratuite sul corretto posizionamento in sella in Emilia-Romagna. Nel mese di settembre noi di Bikeitalia terremo due serate informative sul corretto posizionamento in sella in Emilia-Romagna, nello specifico a Bologna e a Rimini.

Immagini tratte da una serata gratuita sul corretto posizionamento in sella organizzata a Milano

Bikeitalia si occupa di visite biomeccaniche dal 2015 e più di 2.000 ciclisti sono passati dai vari Bikeitalia LAB sparsi sull’intero territorio nazionale. Il corretto posizionamento in sella è sicuramente un tema molto sentito e apprezzato dai ciclisti. Infatti la visita biomeccanica è spesso oggetto di confusione, di approcci al limite del fantascientifico ed è popolata da “stregoni” che l’hanno resa una pratica quasi “magica”, anziché dotarsi di un approccio scientifico e validato.

Per questo, Bikeitalia ha organizzato due serate completamente gratuite.

Durante gli eventi “Il corretto posizionamento in sella: serata gratuita”, Omar Gatti (direttore dei Bikeitalia LAB) fornirà dei consigli utili per migliorare la nostra posizione in sella ed evitare dolori e fastidi. Cercando inoltre di rispondere alle domande più comuni dei ciclisti:

“Come ci si posiziona bene in sella?”

“Come si regola la bici per migliorare la propria prestazione e risolvere i dolori che sentiamo quando pedaliamo?”

“Come risolvere i dolori in sella?”

“Qual è il compromesso migliore tra prestazione e comodità in bicicletta?”

E molte altre ancora.

Gli eventi gratuiti Bikeitalia sul “corretto posizionamento in sella” si terranno:

Giovedì 9 Settembre, ore 19:30 a Bologna, presso il Ciclocaffé “Le Ruote”

Sabato 11 Settembre ore 21:00 a Rimini (luogo da definire);

Per iscriversi alle serate (che sono a numero chiuso), potete andare sulla pagina Eventbrite dedicata. La registrazione è obbligatoria per poter partecipare agli eventi: