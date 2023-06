Salvini ha trovato il modo di tassare le biciclette

8 Giugno 2023

Salvini è un personaggio davvero unico nel panorama politico del nostro paese.

Non solamente per le folkloristiche apparizioni in veste di ministro alle feste in spiaggia con mojito, musica techno e succinte cubiste, ma anche per le affermazioni che, di tanto in tanto, gli capita di esternare.

Un suo mantra costante è il “non metteremo le mani nelle tasche degli Italiani” ed è quindi contrario a ogni azione che preveda un pagamento da parte dei cittadini nei confronti dello stato. Per questo infatti si era impegnato a cancellare le accise sulla benzina, ha proposto la flat tax, è contrario agli autovelox e aveva promesso ai pastori sardi un prezzo minimo garantito del latte.

Ieri, però, il leader della Lega e Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti se ne è uscito con una proposta destinata, come sempre, a fare scalpore: “targare le biciclette“, un’idea travestita da buonsenso per garantire la sicurezza stradale, ma che altro non è che l’ennesimo balzello nei confronti degli Italiani: uno dei popoli più tassati in assoluto in Europa.

Perché quello che il Ministro si è dimenticato di dire è che per targare le biciclette occorre un Pubblico Registro Ciclistico (simile al Pubblico Registro Automobilitstico) che si occupi di registrare le biciclette e, quindi, di emettere le targhe.

Insomma, avverrebbe esattamente come con i ciclomotori, la cui immatricolazione costa la bellezza di 55 €/cadauno e il cui costo è sostenuto direttamente dal cittadino interessato.

Al momento in Italia non si sa esattamente quante bici ci siano, ma possiamo stimare una cifra che si aggiri attorno ai 45 milioni di biciclette (incluse quelle per i bambini, ndr). 45 milioni di biciclette a 55 € ciascuna, fa un nuovo introito per lo stato pari a 2,47 miliardi di euro freschi freschi per creare l’ennesimo carrozzone statale che serve solo a creare burocrazia.

E io me lo immagino, adesso, il sig. Mario Rossi, buon padre di famiglia che, con un brivido lungo la schiena, guarda in questi giorni la pagella della propria figlia che gli chiede come premio per i voti scolastici ricevuti il regalo più bello: la bicicletta nuova.

Un brivido lungo la schiena, perché il sig. Mario Rossi, sa bene che oltre al costo della bicicletta dovrà sobbarcarsi la spesa dell’immatricolazione della bicicletta: 55€.

Sono lontani i tempi in cui Salvini twittava #labicinonsitocca e inveiva contro quelli che volevano introdurre lo stesso provvedimento dall’altra parte dell’emiciclo:

Ma probabilmente adesso il Senatore ha bisogno di denari per finanziare l’apparato statale e invece di andare a stanare gli evasori fiscali, ha pensato di tassare i proprietari di biciclette.

Neanche Caligola quando nominò senatore il proprio cavallo.