Parigi contro i SUV: parcheggiarli costerà di più

Parigi si difende contro l’invasione dei SUV nelle sue strade, aumentando la tariffa di parcheggio in base al peso dei veicoli, nel tentativo di contrastare la cosiddetta “auto-obesità”. La proposta di introdurre sovrattasse per mezzi con stazza superiore alla media è ancora allo studio dell’Amministrazione, tuttavia secondo le prime notizie circolanti dimensione, peso e motorizzazione del veicolo saranno i parametri da valutare per determinare il prezzo del parcheggio, che nel caso dei SUV sarà più alto delle auto “normali”.

Parigi contro i SUV

Questa mossa arriva mentre Parigi continua a lottare con problemi di inquinamento. La misura è stata approvata dai consiglieri di Parigi con un voto unanime il mese scorso. Frédéric Badina-Serpette, consigliere del partito ecologista EELV che ha proposto l’aumento delle tariffe, ha spiegato che l’obiettivo era affrontare “l’assurdità” dell’auto-obesità”. Ha sottolineato la costante crescita del peso e delle dimensioni dei veicoli in circolazione nelle città, in particolare a Parigi.

“Mezzi incongrui in un ambiente urbano”

I dati ci dicono che il numero di SUV a Parigi è aumentato del 60% negli ultimi quattro anni. Questi veicoli rappresentano ora il 15% dei 1,15 milioni di veicoli privati che circolano sulle strade della capitale francese. David Belliard, vicesindaco responsabile della politica dello spazio pubblico e della mobilità, sostiene che i SUV siano incongrui in un ambiente urbano. E sottolinea che a Parigi non ci sono sentieri fangosi o strade di montagna e dunque questi veicoli oltre a essere superflui sono persino pericolosi. Belliard sottolinea anche le risorse eccessive necessarie per produrre SUV e i danni che il loro peso eccessivo provoca sulle strade, quando sono in movimento ma anche quando sostano a bordo carreggiata.

Quando entrerà in vigore il provvedimento?

Le sovrattasse per i SUV dovrebbero entrare in vigore il 1° gennaio 2024 – anno in cui Parigi ospiterà i Giochi Olimpici – ma la struttura delle tariffe deve ancora essere determinata. Il piano fa parte degli sforzi più ampi di Parigi per ridurre l’inquinamento e migliorare la qualità dell’aria nella città. Negli ultimi anni, la capitale francese ha adottato diverse misure per promuovere i trasporti sostenibili, tra cui l’ampliamento delle piste ciclabili, così come la riforestazione urbana per contrastare le isole di calore.

L’auto-obesità: un problema da monitorare

L’introduzione di sovrattasse per il parcheggio dei SUV a Parigi è una mossa che mira ad affrontare il problema dell’auto-obesità, scoraggiando l’uso di veicoli sovradimensionati negli ambienti urbani. In questo modo la città di Parigi spera di ridurre l’inquinamento, decongestionare le strade e creare un sistema di trasporto più sostenibile. Mentre le sovrattasse entreranno in vigore l’anno prossimo, sarà interessante vedere come influenzeranno il numero di SUV in circolazione sulle strade di Parigi e se altre città nel mondo seguiranno questo esempio di far pagare di più il parcheggio ai SUV, nel tentativo di combattere l’auto-obesità.