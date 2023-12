Parigi vuole triplicare il costo per parcheggiare i SUV in città e chiederà ai cittadini di esprimersi attraverso un referendum. La consultazione popolare si terrà il prossimo 4 febbraio 2024, quando i parigini avranno l’opportunità di votare in merito alla presenza e alla circolazione dei SUV più pesanti e inquinanti nelle strade parigine. La votazione, organizzata dal Comune di Parigi, mira a affrontare questioni di sicurezza, condivisione dello spazio pubblico e inquinamento legate all’espansione crescente dei SUV in città.

Motivazioni della consultazione

Come spiega l’Amministrazione nella pagina istituzionale che presenta le motivazioni della consultazione, negli ultimi dieci anni, Parigi ha assistito a una significativa diminuzione della presenza delle auto private, grazie a una politica mirata ad incoraggiare alternative più sostenibili. Tuttavia, in controtendenza, la crescita esponenziale delle vendite di SUV ha portato a un aumento della dimensione media dei veicoli in città. Questo fenomeno solleva preoccupazioni riguardo all’inquinamento atmosferico, alla sicurezza stradale e alla condivisione equa dello spazio pubblico.

Secondo una recente relazione del WWF sui SUV, questi veicoli rappresentano ora il 40% delle vendite, presentando problematiche legate all’inquinamento dell’aria e alla sicurezza stradale. L’espansione di SUV e 4X4 ha contribuito al progressivo aumento delle dimensioni e del peso medi delle auto, con impatti significativi sulla vita cittadina.

Le proposte che saranno votate al referendum

La proposta chiave che i parigini valuteranno il 4 febbraio 2024 riguarda la creazione di una tariffa specifica per il parcheggio delle auto private pesanti, ingombranti e inquinanti. Il Comune di Parigi propone di triplicare le tariffe di parcheggio per coloro che utilizzano tali veicoli.

Ad esempio, nel centro di Parigi (Dal 1° all’11º arrondissement), la tariffa di parcheggio proposta per i SUV sarà di 18 euro all’ora, mentre negli arrondissement dal 12º al 20º sarà di 12 euro all’ora.

Saranno soggetti a questa misura i visitatori proprietari di SUV che superano le soglie di peso stabilite: 1,6 tonnellate per i veicoli termici e ibridi ricaricabili, 2 tonnellate per i veicoli elettrici. Tuttavia, i residenti, i professionisti sostenuti da specifiche esenzioni, i tassisti e alcune categorie specifiche saranno esclusi da questa misura.

Come e quando si vota

La votazione avrà luogo in tutti e venti gli arrondissement di Parigi il 4 febbraio 2024. I cittadini potranno esprimere la loro preferenza fisicamente nei 36 luoghi di voto, distribuiti in tutta la città, con 223 seggi elettorali. Il voto sarà possibile soltanto nella giornata di domenica 4 febbraio 2024 tra le 9 e le 19.

La consultazione rappresenta un tentativo significativo da parte della città di Parigi di indirizzare il futuro della mobilità urbana, promuovendo uno spazio pubblico più sostenibile e affrontando la questione della presenza dei SUV in città. Si prevede che questa iniziativa invierà un forte messaggio ai costruttori automobilistici, sollecitandoli a considerare l’impatto ambientale e sociale dei veicoli che producono.

Il risultato di questa votazione non solo influenzerà il panorama automobilistico di Parigi, ma potrebbe anche rappresentare un modello per altre città che affrontano questioni simili legate alla crescita incontrollata dei SUV e al desiderio di un ambiente urbano più vivibile da parte dei residenti.

