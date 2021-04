“Dimagrire in bici”: ebook gratuito

6 Aprile 2021

La chiave “Dimagrire in bici” è uno dei temi più seguiti e ricercati su Bikeitalia. Il tema del dimagrimento, della perdita di peso e del suo mantenimento sono tra gli argomenti che più destano curiosità ma che allo stesso tempo procurano confusione. Il fenomeno della perdita di peso, del dimagrimento e del mantenimento del peso forma, anche attraverso l’uso della bici, è spesso offuscato da pratiche poco scientifiche, da idee molto pubblicitarie ma ben poco funzionali e da moltissime tesi contraddittorie anche sull’attività fisica stessa. Devo pedalare tutti i giorni? Devo uscire pedalando tanto e a bassa intensità oppure pedalare veloce 3 volte a settimana? Devo smettere di mangiare i grassi o i carboidrati o le proteine? Devo bere acqua oppure no? Allenare la forza è utile oppure devo solo pedalare senza pensare a nient’altro? Bruciare i grassi e perdere peso sono la stessa cosa?

Per cercare di fare luce e di aiutare i nostri lettori a capire come funziona, a livello fisiologico, biochimico e pratico, il dimagrimento attraverso l’uso della bicicletta, abbiamo creato un ebook dal titolo “Dimagrire in bici”, che vuole essere una guida pratica per comprendere i meccanismi che portano alla perdita di peso e al suo mantenimento. Nell’ebook parleremo del ruolo dell’attività fisica nel dimagrimento, del ruolo del digiuno intermittente, delle proteine e dell’idratazione nella perdita di peso e cercheremo di dare delle linee guida su come utilizzare la bici per il dimagrimento, in modo scientifico e soprattutto con obiettivi realistici. L’ebook è pensato per aiutare i ciclisti che utilizzano la bici per tornare in forma e perdere peso ad allenarsi e pedalare in modo funzionale e più coerente con il proprio obiettivo.

Come tutti gli ebook di Bikeitalia, anche “Dimagrire in bici” è disponibile in download gratuito.

Per scaricare l’ebook basta andare a questo link