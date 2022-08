La città più ciclabile del mondo darà ancora più spazio alle bici - Bikeitalia.it

8 Agosto 2022

Groningen è una città di circa 230.000 abitanti, con un quarto della popolazione composta da studenti e dove il 50% dei residenti è under 35: si tratta del motore economico del Nord dei Paesi Bassi. Lo scorso anno Groningen, che vanta il tasso di ciclisti più alto al mondo, è stata eletta come miglior ambiente dei Paesi Bassi in cui vivere: qui due terzi degli spostamenti complessivi vengono fatti in bicicletta. Philip Broeksma, vicesindaco di Groningen, ha illustrato al Mobilitars 2022, evento realizzato da Bikenomist in collabozione con Reggio Emilia, come la sua città stia ridisegnando le proprie strade per dare ancora più spazio alle bici, ai pedoni e ai bambini.

Adv



Groningen è anche una città “compatta”, che si è sviluppata attorno al proprio centro storico ed è in linea con il concetto di “città dei 15 minuti”. Broeksma ha illustrato come e perché sia necessario un cambiamento radicale nell’approccio alla mobilità, perché lo spazio urbano va redistribuito per far fronte a un’ulteriore crescita di mobilità non motorizzata: “Nei decenni passati al crescere del numero delle auto sono state create nuove strade e nuove aree di parcheggio”. Questo schema ha prodotto, negli anni, una situazione in cui la maggior parte dello spazio pubblico è stato assegnato alle quattro ruote: un paradigma assolutamente da cambiare.

Per operare questo cambiamento bisogna agire secondo Broeksma su diversi fronti, in primis ridurre il limite di velocità consentito in città e dare una nuova forma alle strade, togliendo l’asfalto e rimpiazzandolo con aree verdi (all’insegna del concetto di depaving, ndr): in questo modo lo spazio pubblico diventa più attrattivo e meno impattante per l’ambiente.

Groningen: la città più ciclabile del mondo

In conclusione, Groningen promuove gli spostamenti che occupano meno spazio, sono puliti e salutari: andare in bici è una modalità da incentivare perché persegue tutti questi obiettivi. Ed è in questa direzione che sta andando convintamente l’Amministrazione della Città di Groningen, la più ciclabile del mondo.