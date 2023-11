Roma e la bicicletta: un rapporto complicato. Perché nella Città Eterna le due ruote a pedali non trovano il giusto spazio nell’agenda politica e sulla carreggiata? Si potrebbe parlare di “ciclabilità negata” in due accezioni: l’una in quanto le infrastrutture non consentono ai cittadini di muoversi in bici in sicurezza; l’altra in quanto chi progetta le ciclabili troppo spesso non è capace di realizzarle al meglio.

Roma e la ciclabilità negata

Due negazioni che contribuiscono ad affermare il sostanziale fallimento di questa modalità di trasporto. Bistrattata dalle decisioni politiche, bersagliata dalle cronache locali (sempre attente ai piccoli interessi delle lobby e dei potentati di turno), relegata perlopiù ai margini e tirata fuori soltanto quando c’è da dirottare fondi europei o straordinari in occasione dei grandi eventi come il Giubileo 2025 alle porte o l’Expo 2030, obiettivo mancato.

Ordinaria amministrazione vs. Grandi Eventi

La sensazione è che Roma sia una città dove l’ordinaria amministrazione – dalla manutenzione di una ciclabile alla riparazione di un marciapiede, dalla potatura degli alberi alla pulizia delle caditoie – è sistematicamente trascurata a discapito dei Grandi Eventi. Sensazione che le azioni degli amministratori pro tempore in carica al Campidoglio non fanno altro che confermare ogni volta che se ne presenta l’occasione.

Il Grab alla prova del Giubileo

Per citare un esempio su tutti, il Grab (Grande Raccordo Anulare delle Biciclette). Un’opera che avrebbe dovuto essere realizzata già da diverso tempo ma che ha avuto un iter molto travagliato. In queste settimane è arrivato l’annuncio dell’inizio dei lavori (negli annunci e nei rendering c’è da dire che Roma se la cava sempre egregiamente, ndr).

Ma l’opera non sarà comunque pronta entro il Giubileo 2025: l’ennesimo appuntamento mancato. Solo la paura di perdere i fondi già stanziati dal PNRR ha sbloccato l’avvio dei lavori, tanto che l’affidamento è stato fatto direttamente ad Astral, società partecipata dalla Regione Lazio. Altrimenti il progetto sarebbe rimasto impantanato nelle pastoie burocratiche in cui l’hanno annegato in questi anni, con buona pace della rigenerazione urbana e della promozione della ciclabilità.

Expo 2030: Roma bocciata

Intanto proprio oggi è arrivata una sonora bocciatura della candidatura di Roma per l’Expo 2030: nella corsa finale a tre Roma si è piazzata all’ultimo posto con appena 17 preferenze, preceduta dalla città coreana di Busan con 29 voti. A trionfare è stata la capitale dell’Arabia Saudita Riad con 119 voti. In un rendering della candidatura di Roma per l’Expo 2030 un’immagine di un radioso futuro all’insegna del verde, della pedonalità e della ciclabilità: proiezione che, visto l’esito del voto, molto probabilmente resterà solo sulla carta. Perché a Roma, senza il Grande Evento di turno, la ciclabilità scompare.

Roma, ciclabilità, pedonalità, verde: un rendering per la candidatura di Roma Expo 2030 (fonte immagine)

Lo “spezzatino ciclabile” di Roma

Perché quello che nelle altre città d’Italia, d’Europa e del Mondo appare come fattibile e ragionevole a Roma è considerato impossibile? Perché la realizzazione di un Biciplan degno di tale nome sta ancora a carissimo amico? Le ragioni dello “spezzatino ciclabile” – ahimè indigesto – e della ciclabilità negata a Roma sono molteplici.

L’allocazione dello spazio pubblico

Con uno dei tassi di motorizzazione più alti del mondo e l’abitudine consolidata di parcheggiare l’auto in ogni angolo possibile e in sosta vietata, la superficie di Roma è intasata di mezzi in transito e soprattutto in sosta. La realizzazione delle ciclabili si scontra contro la doppia fila tollerata e istituzionalizzata.

Resistenze locali

I residenti considerano il parcheggio gratuito sotto casa un diritto inalienabile e a ogni nuova ciclabile annunciata puntuali si alzano i peana di sedicenti comitati di quartiere contro le modifiche alla viabilità nel timore della “perdita di posti auto”.

Cattiva manutenzione delle strade

Le famose buche di Roma non hanno bisogno di presentazioni. Ma in caso di interventi stradali di manutenzione straordinaria la legge 366/98 impone agli enti proprietari di realizzare percorsi ciclabili adiacenti. Questa norma a Roma (come nella stragrande maggioranza delle altre città italiane) è disattesa e i risultati sono sotto gli occhi – e le ruote – di tutti.

Segnaletica & Sicurezza

Per sviluppare una rete ciclabile sono necessarie una segnaletica chiara e misure di sicurezza adeguate, soprattutto nelle intersezioni. Aspetti su cui Roma ha dimostrato in più occasioni di non essere all’altezza (un esempio su tutti: il nodo ciclabile nel tunnel di Santa Bibiana che l’Amministrazione non ha mai stato risolto, ndr).

(Mancata) intermodalità e (parziale) integrazione con il trasporto pubblico

È importante coordinare la rete ciclabile con i mezzi di trasporto pubblico esistenti, come stazioni della metropolitana e fermate degli autobus, per rendere più agevole e conveniente l’utilizzo combinato di biciclette e mezzi pubblici. L’intermodalità andrebbe certamente incentivata in maniera più capillare rispetto allo stato attuale. Ultimamente in via sperimentale sono arrivate bike box in alcune stazioni delle metropolitana e c’è la possibilità per gli abbonati annuali ai mezzi pubblici di utilizzare gratuitamente i monopattini elettrici e le bici del bike sharing: ma quest’ultimo è un servizio fruibile praticamente solo in centro e siamo ancora molto lontani dalla piena attuazione della MaaS (Mobility as a Service), soprattutto per chi vive in periferia.

Queste sono soltanto alcune delle criticità con cui Roma deve fare i conti per poter sviluppare la ciclabilità sul proprio territorio: ma è in grado di farlo e, soprattutto, considera la bicicletta un mezzo da incentivare per migliorare la mobilità cittadina? Sembrerebbe proprio di no.

La lezione di Parigi

Piccola nota a margine: la bocciatura della candidatura di Roma per l’Expo 2030 è arrivata da Parigi, città in cui si teneva la cerimonia di assegnazione, gemellata con la Città Eterna, che l’anno prossimo ospiterà le Olimpiadi e lo farà all’insegna della ciclabilità, specialità in cui ha ottenuto risultati molto convincenti, tanto che nell’ultimo anno le presenze sulle piste ciclabili della Ville Lumière sono raddoppiate.

Per arrivare preparati ai grandi eventi occorre curare l’ordinaria amministrazione, lavorare giorno per giorno, avere una visione chiara e perseguirla con costanza nel tempo: una lezione che Parigi ha imparato molto bene mentre Roma, gemella diversa, evidentemente no.