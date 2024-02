Trenitalia cambia il regolamento: obbligo di sacca per trasportare le bici pieghevoli

La novità entrerà in vigore a partire da venerdì 1 marzo 2024: sulle Frecce e sugli Intercity di Trenitalia per trasportare la bici pieghevole al seguito bisognerà che sia “opportunamente chiusa, spenta (se elettrica) e nell’apposita sacca”. Lo si legge sul sito di Trenitalia nella sezione “Servizi – Bici al seguito”, dove si precisa che “in ogni caso le dimensioni non devono essere superiori a cm 80 x 110 x 45. In caso contrario, non potrai accedere a bordo”: l’annuncio dell’obbligo di sacca – valido anche per le bici pieghevoli, così come per le bici intere smontate – viene comunicato già da qualche giorno attraverso gli altoparlanti sui convogli di Trenitalia interessati dal provvedimento.

Trenitalia: obbligo sacca per bici pieghevoli su Frecce e Intercity dall’1 marzo 2024 – foto di Manuel Massimo

Treno + bici: obbligo di sacca anche per le pieghevoli

Il primo a diffondere e commentare la notizia sui social è stato il consigliere comunale di Milano Marco Mazzei, postando su Facebook lo screenshot del sito di Trenitalia accompagnandolo da questo messaggio: “Da marzo Trenitalia obbligherà a impacchettare le pieghevoli. Una norma inutile, che più inutile non si può. Un bel colpo all’intermodalità. In tutto il mondo i treni sono amici delle bici, ma noi evidentemente siamo speciali”.

Bici solo negli spazi bagagli

Oltre all’obbligo di sacca per riporre la bici pieghevole, il regolamento ribadisce che: “La bicicletta deve essere collocata esclusivamente negli appositi spazi dedicati ai bagagli e non puoi riporre la sacca in prossimità delle porte di accesso al treno, nei vestiboli e nei corridoi di transito”. Dunque, secondo quanto riportato sul sito di Trenitalia, le bici pieghevoli non potranno più essere riposte negli interstizi tra i sedili ma dovranno necessariamente essere collocate negli spazi bagagli dedicati presenti sul convoglio.

Una bici pieghevole riposta nell’interstizio tra due sedili su un Frecciarossa di Trenitalia – foto di Manuel Massimo

Pieghevole senza sacca? Multa di 50 euro

“In caso di inadempienza delle disposizioni previste, dovrai scendere dal treno alla prima stazione in cui si effettua fermata e sarai regolarizzato con il pagamento di una penalità di 50 €”. Questo quanto riportato sul sito di Trenitalia che dunque prevede una multa di 50 euro per chi non rispetterà l’obbligo di riporre la bici pieghevole nella sacca e di collocarla negli spazi dedicati ai bagagli. La possibilità di viaggiare con la bici pieghevole senza (o fuori dalla) sacca resta solo per i treni Regionali, ma non più su Intercity e Frecce.

Il regolamento di Trenitalia (aggiornato a febbraio 2024) con le novità in vigore dall’1 marzo 2024

Che cosa cambia?

Questa è la notizia, ma in fondo che cosa cambia direte voi? Basta portare con sé la sacca e stivare la bici pieghevole piegata negli appositi spazi bagagli e non c’è problema. Invece, per come è scritto, questo regolamento presenta una serie di limitazioni che mettono i bastoni tra le ruote all’intermodalità.

Ecco nel dettaglio quali:

se non si ha “l’apposita sacca” per la bici pieghevole non si potrà accedere a bordo : oppure si potrà farlo ma pagando 50 euro di multa e scendendo dal treno alla prima stazione in cui si effettua fermata;

: oppure si potrà farlo ma pagando 50 euro di multa e scendendo dal treno alla prima stazione in cui si effettua fermata; i possessori di bici pieghevoli che già viaggiavano in treno senza la sacca e non ce l’hanno dovranno acquistarne una , con un esborso quantificabile spannometricamente tra 10 e 50 euro a seconda della tipologia di sacca, del materiale e della qualità del prodotto;

, con un esborso quantificabile spannometricamente tra 10 e 50 euro a seconda della tipologia di sacca, del materiale e della qualità del prodotto; il regolamento non specifica che cosa s’intende per “apposita sacca” : quali caratteristiche deve avere e di quale materiale deve essere fatta. Dal momento che non viene specificato si presume che la qualifica di “apposita” sarà a discrezione del capotreno . E se la giudicherà “non apposita” si sarà passibili di multa;

: quali caratteristiche deve avere e di quale materiale deve essere fatta. Dal momento che non viene specificato si presume che . E se la giudicherà “non apposita” si sarà passibili di multa; nel convoglio gli spazi bagagli molto spesso sono lontani dal posto assegnato : questo significa che oltre alla sacca dove la bici pieghevole è impacchettata, il proprietario della bici dovrà portare con sé anche un lucchetto per legare la pieghevole a un punto fisso (non avendo la possibilità di controllarla a vista per evitare eventuali furti) sempreché sia possibile farlo;

: questo significa che oltre alla sacca dove la bici pieghevole è impacchettata, il proprietario della bici dovrà portare con sé anche un lucchetto per legare la pieghevole a un punto fisso (non avendo la possibilità di controllarla a vista per evitare eventuali furti) sempreché sia possibile farlo; chi era abituato a viaggiare con la propria bici pieghevole al seguito senza sacca e senza lucchetto (perché poteva stivarla piegata tra i sedili senza recare danno/disturbo agli altri passeggeri, tenendola a vista dunque senza la necessità di legarla) dovrà necessariamente portare con sé la sacca (obbligatoria) e il lucchetto (vivamente consigliato per evitare furti);

Trolley vs. bici: disparità di trattamento

Un ultimo aspetto da rimarcare riguarda il fatto che, come specifica il regolamento di Trenitalia: “Puoi portare gratuitamente una sola bicicletta (smontata e contenuta in una sacca o una bici pieghevole opportunamente chiusa), sistemandola negli spazi previsti per i bagagli. In ogni caso le dimensioni non devono essere superiori a cm. 80x110x45″. Il regolamento vieta dunque di portare più di una bicicletta al seguito: ma se una bici pieghevole riposta in una sacca ha le dimensioni di un trolley, perché prevedere una disparità di trattamento, non essendoci limitazioni per i bagagli che un passeggero può portare (gratuitamente) con sé?

Dillo a Trenitalia

Nel frattempo chi volesse far presente a Trenitalia che il nuovo regolamento per il trasporto delle bici pieghevoli non è di suo gradimento può inoltrare un reclamo formale tramite l’apposito webform: cosa che io – ciclista intermodale da oltre 10 anni – farò oggi stesso.