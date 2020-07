Dieci motivi per andare a Gran Canaria, a parte la bici

17 Luglio 2020

Gran Canaria è un luogo affascinante. Un piccolo giardino dell’Eden incastonato nell’oceano Atlantico che fa innamorare i suoi visitatori è, di sicuro, un’ottima destinazione per una vacanza in bicicletta ma non solo.

Anfi del Mar, Gran Canaria

Ci sono molti motivi per visitare questo piccolo paradiso, ma abbiamo deciso di descriverti i più importanti che, da sempre, conquistano il viaggiatore e l’amante della natura e dello sport.

1. Il termometro come alleato

Gran Canaria gode della benedizione di un clima mite, omaggio della sua rara posizione geografica e della generosa influenza degli alisei.

Con una temperatura media annuale di 24 gradi, a Gran Canaria il sole tramonta, ma non dorme mai.

2. Uno scenario naturale spettacolare

L’isola è il luogo in cui è possibile osservare, sentire e quasi toccare le stelle.

Un’isola in cui il tempo sembra essersi fermato e la cui tutela del territorio garantisce uno straordinario livello di purezza ambientale, grazie all’entusiasmo e l’impegno nel preservare un patrimonio naturale unico al mondo. Una destinazione privilegiata per perdersi nel cielo, una destinazione Starlight.

Il cielo stellato di Roque Nublo, Gran Canaria

3. La spiaggia come stile di vita

Godersi una giornata in spiaggia è un sogno possibile per gran parte dell’anno. Gran Canaria ospita 60 chilometri di spiagge sui suoi 236 chilometri di costa. Un’ampia scelta per tutti i gusti: dalle vaste distese di sabbia dorata del sud ai diversi spot che punteggiano il nord dell’isola. Un vero parco giochi per gli isolani, orgogliosi di condividere con i visitatori il loro tesoro più prezioso.

4. Il rifugio degli atleti

Con un clima invidiabile e un ambiente naturale così fortunato, sia gli amanti della montagna sia quelli del mare troveranno in Gran Canaria il loro alleato perfetto. Escursionismo, ciclismo e paesaggi mozzafiato aspettano il turista su percorsi e sentieri che corrono lungo tutta l’isola.

E per chi preferisce una bella iniezione di adrenalina, vento e mare… ecco surf, windsurf e kitesurf! Ma il mare accoglie anche gli amanti della pesca sportiva o delle immersioni subacquee, la fuga perfetta sotto la superficie. Non c’è che da scegliere.

5. Un posto dove divertirsi con la famiglia

Gran Canaria è la destinazione ideale per trascorrere il tempo libero in compagnia dei propri cari. Sia in coppia sia con i piccoli della casa è una delle mete più sicure al mondo. Qui si trova tutto il necessario per trasformare il viaggio in un’esperienza indimenticabile.

6. Terra di storia, cultura e svago

La storia pre-ispanica di Gran Canaria continua a permeare l’isola anche dopo sei secoli. Il suo passato aborigeno è conservato con cura in siti e musei archeologici che ci fanno comprendere l’eredità dell’isola, la sua storia e la sua cultura. Il Carnevale è uno degli appuntamenti più rappresentativi di un ricco calendario di eventi che mette in evidenza il lato più affabile e divertente del carattere degli abitanti di Gran Canaria.

7. Un infinito mare di sapori

Ogni angolo di Gran Canaria offre la possibilità di scoprire i deliziosi aromi di una gastronomia tanto allegra quanto eterogenea. Dalle piantagioni di caffè ad Agaete al fascino variegato di prodotti locali, di una ricca pasticceria e di un rum inconfondibile, prodotto nella cantina più antica del vecchio continente. Lasciarsi sedurre dai segreti culinari raccontati in prima persona dai migliori chef dell’isola è quasi un dovere a cui non si può rinunciare.







8. Mettere in pausa il tran-tran quotidiano

Gran Canaria è la destinazione perfetta per disconnettersi e lasciarsi i problemi alle spalle. Con una vasta gamma di centri wellness, la salute e il benessere del visitatore sono assicurati. Anche nella talassoterapia l’isola è stata pioniera con i primi centri aperti quasi 30 anni fa.

9. Una capitale moderna e aperta

La capitale offre un’attraente vita sociale e un mare di eventi, frutto della sua essenza moderna e cosmopolita. Il centro storico di Las Palmas de Gran Canaria, situato nei quartieri di Vegueta e Triana, merita tutto il tempo del mondo e il piacere di contemplare la sua architettura in stile coloniale. Il porto della Luz è una delle arterie principali della città, a un solo passo da Las Canteras, punto di ritrovo degli abitanti di Gran Canaria e una delle migliori spiagge urbane del mondo.

Casa Museo di Cristoforo Colombo a Gran Canaria

10. Villaggi affascinanti

I villaggi dell’isola sono uno dei tesori meglio conservati di Gran Canaria. Agaete, Mogán, Teror o Tejeda sono solo alcune dei gioielli da esplorare che permetteranno al visitatore curioso di conoscere il vero spirito dell’isola.

La gentilezza della sua gente e la ricchezza delle sue tradizioni fanno sentire i turisti come a casa.

Dalle cime al litorale, passando per verdi vallate, ogni comune contribuisce a custodire e mostrare le caratteristiche uniche di questo “continente in miniatura”.

Veramente, c’è bisogno di altri motivi per decidere di andare a Gran Canaria?

Per saperne di più: www.grancanaria.com

[Contenuto Sponsorizzato]