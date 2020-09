La prima ciclopista al mondo mappata in HD è in Versilia

10 Settembre 2020

In Italia siamo ancora in attesa di poter ottenere le indicazioni di Google Maps per i percorsi in bicicletta, però forse qualcosa si muove. Oggi infatti possiamo vantare la prima ciclopista, mappata in HD attraverso la nuova tecnologia di Google Street View, che si trova in Versilia.

Il Consorzio di Promozione Turistica della Versilia ha realizzato infatti la mappatura in HD della ciclabile Fausto Coppi, quella che corre da Viareggio a Marina di Massa. Il prodotto è stato realizzato dall’azienda KMedia Studio con il supporto del ciclista professionista Francesco Chicchi che ha fatto da guida.

Ecco le prime immagini di Google maps… Un onore e un piacere condividere con voi tutto questo……. Gepostet von Francesco Chicchi am Sonntag, 6. September 2020

Questa tecnologia permette di immergersi per la prima volta in una ciclabile, uno sguardo in prima persona attraverso immagini a risoluzione molto alta, ancora più alta di quella del normale Street View.

Per il Consorzio questa iniziativa è fondamentale per rilanciare il turismo lento in Versilia, destinazione che ha molte potenzialità ancora inespresse.

La nuova mappatura della pista ciclabile è online a disposizione degli utenti dopo il doppio passaggio della Tirreno-Adriatico 2020 in Versilia. Per visualizzarla clicca qui.

