Kettlebell per ciclisti: scarica l’ebook gratuito di Bikeitalia

9 Febbraio 2021

Kettlebell per ciclisti: è online il nostro nuovo ebook gratuito.

Da sempre, su Bikeitalia, abbiamo raccontato i benefici dell’uso delle kettlebell per la preparazione atletica del ciclista. Le kettlebell infatti sono molto versatili e permettono di:

Per questo abbiamo deciso di scrivere un ebook su come scegliere e applicare l’allenamento con le kettlebell per ciclisti.

Nelle 30 pagine dell’ebook gratuito i nostri esperti Omar Gatti ed Elisa Pastorio (entrambi dottori in scienze motorie) raccontano come utilizzare le kettlebell per:

Migliorare la forza muscolare;

Allenare la capacità cardiopolmonare;

Migliorare la postura;

Eseguire l’esercizio principe: lo swing;

Eseguire l’esercizio più completo: il turkish get up.

Potete scaricare gratuitamente l’ebook a questo link: https://www.bikeitalia.it/ebook/kettlebell-per-ciclisti/