Il ciclismo è veramente lo sport migliore di tutti?

“Il ciclismo è lo sport migliore di tutti”.

Mi occupo di visite biomeccaniche nel nostro Bikeitalia LAB dal 2015 e ho avuto modo di valutare e parlare con numerosi ciclisti. Vi è davvero radicata la convinzione che il ciclismo sia uno sport migliori di tutti e sono numerosi i meme sui social che dicono “si gioca a pallone, si gioca a basket ma non si gioca a ciclismo”.

La mia forma mentis non è quella del ciclismo. Da bambino ero il portiere della squadra dell’oratorio, poi crescendo sono passato attraverso il karate, la kicboxing, la muay thai, il cicloturismo in mtb, il trail running, l’arrampicata indoor, i kettlebell. Ho sempre cercato di prendere il meglio da ogni attività e applicarlo al mio allenamento.

Così, in questo articolo, ho pensato di scrivere i motivi per cui il ciclismo è il miglior sport di tutti ma allo stesso tempo non è lo sport migliore di tutti.

Perché il ciclismo è lo sport migliore di tutti

Il ciclismo lavora in scarico di articolazioni e questo lo rende uno sport adatto anche a chi è in forte sovrappeso ;

; Il gesto del ciclismo è sempre guidato e questo fa sì che il rischio di infortuni da trauma sia molto basso ;

; Il gesto della pedalata è facile da apprendere ;

; Il ciclismo è uno sport aerobico , che migliora la capacità mitocondriale, la capillarizzazione muscolare, rinforza le articolazioni, migliora il tono muscolare e ha effetti positivi sull’umore:

, che migliora la capacità mitocondriale, la capillarizzazione muscolare, rinforza le articolazioni, migliora il tono muscolare e ha effetti positivi sull’umore: Permette di vedere molti luoghi durante l’allenamento;

durante l’allenamento; Non richiede strutture specifiche e può essere praticato anche da soli;

Perché il ciclismo non è lo sport migliore di tutti

Il gesto della pedalata attiva solo alcune catene muscolari , creando uno squilibrio muscolare;

, creando uno squilibrio muscolare; Essendo privo di impatti , il ciclismo non aiuta a tenere sotto controllo la densità ossea;

, il ciclismo non aiuta a tenere sotto controllo la densità ossea; Il ciclismo allena poco la parte superiore del corpo, moltissimi ciclisti presentano spalle ipotrofiche e un atteggiamento ingobbito ;

; Il gesto della pedalata, essendo ripetitivo, tende ad accorciare i muscoli e irrigidirli ;

; La pratica del ciclismo non contempla i salti, la corsa, lo spostamento a piedi, i rotolamenti, il gesto di afferrare, colpire e lanciare, che sono tutti schemi motori di base che non vengono minimamente eseguiti dal ciclista;

Concludendo

La risposta sta tutta in questa domanda: qual è il nostro obiettivo, la globalità o la specializzazione?

Se il nostro obiettivo è la prestazione, allora dobbiamo praticare ciclismo (inteso come sport) il più possibile. Ma se il nostro scopo è restare in salute ed esprimere il nostro potenziale motorio di essere umani, allora uno sport come il ciclismo non basta. Serve andare in bicicletta (che è una cosa diversa dal praticare ciclismo sportivo), integrando questa pratica con la corsa, con i salti, con l’allenamento della forza a corpo libero, con il movimento in generale.

La bicicletta è un ottimo strumento per il mantenimento della salute ma l’eccessiva specializzazione (come per ogni sport) produce squilibrio.

Dovremmo iniziare ad avere un atteggiamento meno campanilistico: non esiste uno sport migliore di un altro. Un karateka avrà una flessibilità fantastica ma non ha la capacità aerobica di un ciclista, così come un rocciatore avrà una forza degli avambracci tremenda ma non sarà capace di generare la stessa forza di un ginnasta.

La pratica del ciclismo è una cosa bellissima e può portare gioia e serenità a chi la pratica. Se poi viene accompagnata anche da una corretta dose di movimento complementare, allora non saremo solo ottimi atleti ma anche esseri umani completi e funzionali.

Che, detto tra noi, non è proprio un obiettivo da buttare via.