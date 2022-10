Autunno: gli italiani riprendono la bici e si allenano anche in casa - Bikeitalia.it

11 Ottobre 2022

L’attività fisica, non ci stancheremo mai di dirlo, è importante: soprattutto in una società come la nostra, sempre più votata alla sedentarietà. Settembre, che si è da poco concluso, con il rientro dalle vacanze estive e l’ingresso dell’autunno rappresenta, da sempre, il mese dei buoni propositi: ci si iscrive in palestra o si torna alla routine di allenamento in casa (modalità molto gettonata fin dall’inizio della pandemia), magari si riprende la bici per andare al lavoro e, nel farlo, ci si rivolge sempre di più anche al segmento ebike, specie quando si tratta di comprare un buon usato.

Bici e allenamento in casa

E, a proposito di attrezzatura sportiva di seconda mano, il colosso Subito – piattaforma utilizzata in Italia da oltre 13 milioni di utenti unici mensili – ha registrato una crescita importante in termini di traffico nelle categorie Sports e Biciclette nel mese di settembre 2022, come certifica un monitoraggio interno.

Sono oltre 6 milioni le visite nella categoria Sports, con una crescita a doppia cifra rispetto allo stesso

periodo del 2021 (+21,4%) e oltre 10 milioni le visite nella categoria Biciclette, con un +4,9 % rispetto all’anno precedente e stabilmente in crescita da metà 2020, in seguito alla pandemia.

Home fitness: la palestra in casa

Se prima della pandemia per la maggior parte era abitudine iscriversi in palestra, ad oggi è ormai diventata prassi allenarsi comodamente da casa, seguendo dei workout online o tramite app, così come dei corsi dedicati specifici sull’indoor cycling o noleggiando facilmente quello di cui si ha bisogno.

Nella Top 10 di Subito spopolano gli attrezzi per allestire una sala fitness nel proprio salotto di casa: al primo posto il tapis roulant, per chi magari scoraggiato dalle temperature esterne in arrivo preferisce una corsa o camminata indoor, seguito al secondo posto dalla chiave di ricerca “palestra” per chi non ha le idee chiare e preferisce farsi ispirare dalle proposte online.

In generale, gli attrezzi da palestra dominano la Top 10: infatti la panca per addominali d’acciaio si trova al 3° posto, seguono i pesi (5°), la cyclette (6°) e i manubri (8°). In più, la palestra in casa può essere costruita comodamente dal divano di casa propria e tramite app.

TAPIS ROULANT PALESTRA PANCA SCI PESI CYCLETTE SUP MANUBRI KAYAK PESCA

Ebike e bici: le più ricercate online

Parlando di sport – all’aria aperta o al chiuso – non possiamo non parlare di bici, che su Subito ha una categoria dedicata. Nel solo mese di settembre sono state registrate oltre 14 milioni di ricerche di biciclette su Subito. Analizzando la Top 10 emerge un dato interessante: l’ebike balza al primo posto, superando di poco la mountain bike nelle ricerche.

Top 10 Biciclette: il sorpasso dell’ebike

EBIKE MTB BICI DA CORSA GRAVEL BIANCHI SPECIALIZED TREK COLNAGO CANNODALE GRAZIELLA

L’ebike è ormai diventata un mezzo molto ricercato e comprende modelli adatti alle esigenze di tutti: dai più giovani alle persone più in là negli anni, da chi deve muoversi in città a chi vuole avventurarsi sui sentieri di montagna. La mountain bike è saldamente al secondo posto assoluto; al terzo posto nelle ricerche su Subito ci sono le bici da corsa per macinare chilometri su strada, seguite a ruota dalle gravel, adatte agli sterrati, perfette per chi vuole percorrere lunghi tratti con fondi stradali non proprio lisci, ma anche per chi deve schivare le buche in città.

Tra i marchi di bici più ricercati, nella Top 10 Biciclette troviamo l’inossidabile Bianchi (5°), la cui storia è iniziata a Milano nel 1885; gli statunitensi Specialized (6°) e Trek (7°), che negli anni si sono specializzati in mountain bike e bici da corsa; a seguire Colnago (8°), Cannodale (9°) e l’intramontabile Graziella (10°).

